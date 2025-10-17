Ramoncín: "El gusto musical lleva años secuestrado en España"

Siempre quiso nadar a contracorriente, ajeno a los impulsos de una identidad rockera marcada por "el complejo tribal". José Ramón Julio Márquez Martínez, popularmente conocido como Ramoncín (Madrid, 1955), dejó una huella imborrable en la manera de entender el rock and roll. Su pasión por la música no le impidió explorar otras artes, como la literatura o el cine, aunque su presencia en televisión conllevase consigo el surgimiento de nuevos detractores.

Aun así, Ramoncín ha decidido seguir adelante sin pisar el freno. Este año inicia la gira Celebración 50/70 para conmemorar sus 50 años sobre los escenarios, un recorrido por todo el territorio nacional que llega este sábado 18 de octubre, a las 20.30 horas, a la Sala The One de San Vicente del Raspeig. En esta entrevista, se muestra como siempre: sin filtros y sin máscaras. Hablamos sobre su carrera, su visión del rock y cómo ha logrado mantener su libertad artística a lo largo de cinco décadas.

Celebra 50 años sobre los escenarios en una gira que llega este sábado a Alicante. ¿Cómo ha cambiado su definición del rock durante todos estos años?

Mi opinión sobre el rock se ha mantenido igual, tanto en sus partes buenas como en las malas. Hay quien piensa, desde un punto de vista fundamentalista, que un rockero tiene que comportarse de una manera concreta, y si no lo hace, se considera una traición. Eso es lo peor de nuestra música. A mí me criticaban por escribir libros o salir en televisión, como si eso fuera pecado, pero yo seguí mi camino porque nunca me interesó eso de “sexo, drogas y rock and roll”. Sexo, todo el que quieras; pero las drogas nunca fueron conmigo.

Y no ha dejado de hacerlo pese al revuelo que creaba a su alrededor.

Siempre he ido a mi aire, haciendo lo que me ha dado la gana. Si tenía que hacer tele, la hacía; si tenía que hacer teatro o cine, también. Lo triste es la gente que se queda en una sola cosa, eso no es vivir. Yo he tenido una vida plena, he conocido a gente extraordinaria en el teatro, el cine, la radio o la literatura. Y eso me ha dado mucho más de lo que me habría dado quedarme encerrado en un bar de rock.

¿Todavía existen esos complejos o prejuicios en el género?

Sí, totalmente. Hay una especie de complejo tribal que indica que no puedes salirte de la “tribu”. Eso ha dividido mucho el panorama del rock, tanto que ahora quedan pocos grupos que hagan lo que realmente quieren. La mayoría están encorsetados o hacen un tipo de pop-rock que, al final, suena todo igual. De mi generación seguimos en activo muy pocos: José Carlos Molina de Ñu, Julio Castejón de Asfalto, Johnny de Burning… y poco más.

Y luego, en cambio, hay gente nueva que no tiene oportunidades.

El gusto musical en España lleva años secuestrado por un par de grandes cadenas de radio. Si no te difunden, no existes. Esa es la peor censura, la más sofisticada. Antes, cuando yo sacaba canciones, las emisoras ponían de todo: rock, pop, flamenco... Ahora no. Si hay un grupo de rock and roll maravilloso en un garaje de Benalúa, da igual lo buenos que sean si nadie les da la oportunidad para ser escuchados.

¿Qué papel tienen entonces las discográficas dentro de la industria?

La industria ya no existe como tal. Antes las disqueras buscaban bandas, les daban un adelanto, les pagaban un estudio, un productor, una promoción. Ahora solo miran números y algoritmos. Ven a un chaval con un millón de seguidores, y ahí invierten. No se arriesgan, no apuestan por el talento. Ya no hay interés por descubrir, solo por explotar lo que ya está hecho. Por eso estamos al borde de que un disco hecho completamente por inteligencia artificial se venda sin engaño alguno. Y llegará pronto, sin necesidad de mentir sobre su origen.

La música cambia a pasos agigantados y las canciones ya no tienen esa capacidad de arraigar en la gente.

Eso es fruto de las redes sociales, que han cambiado la manera de consumir música. El TikTok ha hecho que los jóvenes apenas escuchen una canción más de 15 segundos. Lo dicen los datos: entre 10 y 16 segundos es lo que aguantan antes de pasar a otra cosa. Y así es imposible que una canción te cale. Antes, ibas a una tienda de discos, escuchabas un álbum entero, lo saboreabas. Hoy no hay paciencia. Por eso, cuando un chaval dice que una canción “ya está vieja” después de una semana, tiene sentido: ha escuchado cien canciones de 10 segundos cada una. Con ese ritmo, jamás habrían existido discos como L.A. Woman de The Doors.

¿No es contradictorio que las discográficas inviertan en esto?

No, porque su objetivo no es cuidar la música, sino mantener su modelo de negocio. No son una ONG. Antes invertían en artistas porque sabían que el retorno venía con los años. Ahora buscan inmediatez, no calidad. Y si para eso tienen que deteriorar la música, lo hacen sin pestañear.

Con esta radiografía de la música, ¿qué es lo que todavía le mantiene unido a ella?

La pasión. La música es lo que me mueve, y sigue siendo igual que al principio. La industria ha cambiado, pero la pasión por componer, ensayar, tocar con la banda, preparar un concierto... eso no cambia. Antes también era difícil, había que convencer a las discográficas, pelear por los contratos, pero valía la pena. Porque al final lo que te mantiene vivo es subirte al escenario y sentirte conectado con la gente.

Se cumple medio siglo desde la primera vez que subió a un escenario. ¿Qué significado tiene eso para usted?

Para mí el escenario es un lugar sagrado, el vientre materno. Estar ahí, con una banda de músicos que se quieren entre ellos y a ti, es lo más grande. Cada concierto es diferente, y con los años aprendes a disfrutarlo más. Yo nunca quise hacer un sprint, busqué una carrera larga y llegar hasta aquí con la misma energía pero más sabiduría. Y sigo sintiendo el mismo respeto por el público: ellos son quienes me han mantenido aquí.

Si hubiera tenido una ambición más “comercial”, quizá habría sido más rico, pero… ¿más feliz?

(Ríe). Yo siempre digo que soy un millonario excéntrico. Fui rico el día que llené la nevera por primera vez. La riqueza no es tener más, es poder hacer lo que quieres. He ganado mucho dinero con la televisión o los libros, de hecho mi diccionario de jergas vendió miles de ejemplares, pero nunca he trabajado por dinero. Un artista debe ser libre y si alguna vez pierdo, no pasa nada: esto va de seguir haciendo lo que te apasiona, no de acumular. Entrar en el mundo de las artes escénicas, por ejemplo, me ha permitido actuar en el Teatro Romano de Mérida. ¿Cómo voy a renunciar a eso solo porque un rockero “no debe” hacer otra cosa? He tenido momentos en los que me lo he pasado mucho mejor rodeado de actores o escritores. No pinto nada en un sitio donde la gente va a beber y a esnifar cocaína. Elegí otro camino, y con ese camino también se puede ganar mucho dinero... o no ganar nada, claro. Hay cosas donde el dinero está en un segundo plano.

¿Hay músicos que evitan hablar abiertamente de ciertos temas para no perder público. ¿Los entiende?

Sí, pero no lo comparto. Hay quien confunde a los seguidores con clientes, y yo no. Yo no soy hipócrita, digo lo que pienso y al que le guste, bien. Un artista tiene que arriesgarse, tiene que ser sincero. Si no, ¿qué clase de artista eres? Mira a los Beatles: podían haberse quedado haciendo sus primeros discos para sus fans, pero no lo hicieron. Evolucionaron, y esa evolución es obligatoria. Si tú decides hacer siempre lo mismo, rascar, rascar, rascar… pues muy bien, pero eso no va conmigo.

Algunos conciertos de esta gira se grabarán para un proyecto audiovisual. ¿Qué piensa hacer con ellos?

Los grabaremos todos. Mi intención es registrar todos los conciertos de esta gira porque me gustaría grabar un disco en directo de canciones nuevas, algo poco habitual que han hecho bandas como Grateful Dead o Phish. Grabamos independientemente del espacio. No todos los sitios son iguales, pues a veces haces dos sold outs seguidos y en otro hay solo 300 personas. Me da igual, lo importante no es la cantidad, sino la calidad.