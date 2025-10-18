Celebración
50 años no son nada. O son todo
El escritor alicantino Gerardo Muñoz y Purificación Eisman celebran sus bodas de oro
En términos históricos, rama científica a cuya investigación se ha dedicado él prácticamente durante toda su vida, apenas significan nada. Pero si hablamos de existencia humana y de compartir vida y sentimientos… es una eternidad. Y eso precisamente es lo que han celebrado este sábado en un conocido restaurante de la huerta de Alicante el matrimonio formado por Gerardo Muñoz y Purificación Eisman: 50 años de matrimonio, medio siglo de momentos compartidos, de connivencia, de compañerismo y de proyecto de familia con el resultado de dos hijos y de momento dos nietos, a la espera de que la familia crezca.
Rodeados de amigos, Puri y Gerardo han celebrado la efeméride, en la que sus miradas han sido suficientes para expresar y trasladar a sus invitados la admiración que se procesan, la gratitud mutua por toda una vida compartida, su complicidad en tantas cosas… y la certeza de que les queda todavía mucho por vivir juntos.
Ambos dando rienda suelta a su creatividad literaria. Ella, emocionándose todavía por cuanto le rodea y hasta por los detalles más nimios… y él… él intentando aprender de una vez a jugar al mus, que no hay manera.
Han dado forma a una historia en común que ha resistido el paso del tiempo. Momentos de pasión, de preocupación, de alegrías y también de tristezas y problemas. Pruebas superadas.
50 años dan para mucho. Son una vida.
