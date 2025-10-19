Gastro Cinema inaugura su séptima edición con dos proyecciones en el MARQ

Los jardines del MARQ acogieron este sábado el inicio de una semana de cine y gastronomía en Alicante. Comenzaba así el certamen Gastro Cinema que, durante una semana, ofrecerá cine, cultura, maridajes, catas y diferentes actividades en torno al cine y la gastronomía.

La jornada, que reunió a más de 200 personas, arrancó con la proyección de la película Charlie y la fábrica de chocolate, una sesión especial pensada para disfrutar en familia en la que, mientras se disfruta de esta historia, se degustaron chocolates de la firma vilera Chocolates Marcos Tonda.

Tras ella, patrocinadores y colaboradores del certamen pudieron disfrutar de Un viaje de diez metros, una película protagonizada por Helen Mirren acompañada de una degustación del restaurante Poniente del Club de Regatas de Alicante, maridada con vinos de Bocopa, Chocolates Marcos Tonda, Estrella Galicia y cócteles de Royal Bliss.

Gastro Cinema arranca su séptima edición en los jardines del MARQ / INFORMACIÓN

A esta proyección asistieron Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz; la presidenta de ARA, Gabriela Córdoba; Luis Castillo, presidente de APHA; Marta López y Carlos Bosch del hotel Dormir De Cine y Víctor Mellado, presidente de Cáritas Alicante, entre otros. Este largometraje se podrá ver también este lunes 20 de octubre en el MARQ, a las 19 horas, con entrada gratuita previa inscripción en la web gastrocinema.es.

Más actividades

El festival, que continua este domingo con sesiones de catas y degustaciones, tiene una programación que combina actividades para todos los públicos. Uno de sus platos fuertes será el martes 21 y miércoles 22 de octubre cuando se celebrarán las dos sesiones de la sección Caviar de Cortometrajes, con doce títulos internacionales a concurso, que podrán verse de forma gratuita en el MARQ. El jueves 23, a las 20 horas, será la gala de clausura en la que se entregarán los diferentes galardones de esta séptima edición de Gastro Cinema.

“Gastro Cinema ya está aquí y ha comenzado, como no puede ser de otra manera, con cine y gastronomía juntos en dos actividades cargadas de sabor y emociones en un marco incomparable como son los jardines del museo. Nos quedan por delante días de películas, cortometrajes, cócteles y arroces de cine, catas, actividades infantiles y mucho más a los que invitamos a todos los alicantinos a participar”, ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.