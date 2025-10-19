Metal Pesado: Un álbum atemporal con "esencia" propia

Ficha técnica Artista: Pedro Jiménez Rodríguez Procedencia: Novelda Discos: Simplemente salvaje (1996), Varios temas desde la sierra (2003), Una lucha constante (2005), Para que no se pierda... (2007), A la altura de las circunstancias (2008), Hábitos (2010), Tomo la palabra (2011), Iridio (2015), Remixes Vol.1 (2016), Remixes Vol.2 (2017), Diez años después (2018), Remixes Vol.3 (2019), Seísmo (2019), Que hable la música (2022), 14 Balas (2024), Esenciales (2025). Año de comienzo: 1992

Está ante el mejor álbum de su carrera y lo sabe. No solo porque es el primero que ha conseguido editar en vinilo, que ya es un paso de gigante para alguien que vive tan de cerca el clamor clásico del hip hop, sino porque es la clara evidencia del junte perfecto. Una dualidad entre fraseos y producciones que respira frescura, donde Metal Pesado, consciente de sus intenciones, rebaja la crudeza que le caracterizaba en trabajos anteriores y se adentra en piezas musicales que brillan en parajes de variedades como el soul o el jazz. El ritmo, portado por DJ Jaba, convierte Esenciales en lo que comúnmente se denomina un no skip album, donde todas las canciones del disco tienen su razón de ser.

"No me gusta decir que uno es mejor que otro, porque le tengo cariño a todos mis discos. Pero Esenciales es el más completo, tanto a nivel lírico como musical. Tiene un hilo conductor muy definido, algo que siempre busco en mis trabajos, y Jaba ha sabido poner ritmo a lo que buscaba en cada momento", asegura el rapero afincado en Novelda. En general, son letras salidas del corazón de un MC que, durante este tiempo, ha experimentado en sus carnes cuestiones tan fundamentales como ser padre, por lo que las referencias familiares se mantienen constantes a lo largo del LP.

"A medida que crecía el disco, fui viendo que las canciones hablaban de bienestar, de calma, de disfrutar las pequeñas cosas: estar en una terraza con mi mujer, cocinar tranquilo, escuchar música... También hay crítica, pero es un álbum más luminoso, más vital. Para nosotros, el vinilo es amor, y todo ese amor se nota en el resultado", plasma un rapero orgulloso que ve cómo el esfuerzo que ha forjado a fuego durante todo este tiempo al volante de su carrera comienza a dar sus frutos.

El rapero Metal Pesado durante una sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

En el álbum hay resquicios de Laura Lee, Curtis Mayfield o Sonny Rollins, grandes entendidos de la música negra. "También me inspiraron otros artistas y productores como Apollo Brown o Skyzoo, sin intentar copiarles, pero sí empapándome de su esencia", puntualiza Metal Pesado. Y en lo que respecta a DJ Jaba, también ha aportado un sonido muy orgánico con la creación de pistas corales llenas de alma y revestidas con samples bien escogidos para la ocasión.

Solo queda esperar que este gran trabajo tenga su réplica en conciertos donde se pueda trasladar toda la calidad patente en el disco. Sin embargo, para los artistas que viven escondidos en el underground, no es tan fácil salir a la calle a presentar un larga duración. Precisamente Pedro, que lleva años dentro de la industria, ha desarrollado un sentido de supervivencia con el que sabe valorar la rentabilidad de las acciones.

"La idea es presentar Esenciales en directo, aunque aún no tenemos fechas cerradas. Queremos hacer un buen bolo, no salir a tocar tres temas en cualquier sitio, porque a lo largo de estos años tocas en pequeños festivales durante 20 o 30 minutos por los que no cobras nada", admite. Este año, en cambio, ha decidido dejar pospuestos eventos así para centrarse en preparar algo potente en compañía de DJ Jaba, con quien comparte prácticamente la totalidad del álbum.

En una industria impredecible, poder contar con una persona que no se rinde es algo que hay que valorar mucho. Su carrera arrancó en 1992 y no se decidió a sacar su primer trabajo hasta cuatro años más tarde. Ahora, con una larga lista de álbumes a sus espaldas, ha regalado a sus oyentes una pieza completamente atemporal. "Este disco podría escucharse dentro de diez años y seguir sonando igual", asegura. Y no podría estar más de acuerdo, pues es un álbum que va a dar mucho que hablar entre la comunidad under del hip hop durante todo este año. Con todos ustedes, Metal Pesado.