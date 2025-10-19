Dos obras inéditas de Varela salen a la luz tras los pasos de Estruch

Dos grandes figuras alicantinas conectadas por dos cuadros. Este ha sido el hilo del que han tirado las investigadoras Juana Mª Balsalobre y Cristina Llorens para documentar y sacar a la luz dos obras inéditas nunca expuestas del pintor Emilio Varela (1887-1951) pertenecientes a la familia del maestro y director de escena alicantino José Estruch (1916-1990), Premio Nacional de Teatro meses antes de fallecer en Madrid.

Las obras en cuestión son Capiscol y Los caballos de Capiscol, dos lienzos datados en los años 30 del siglo pasado y que hacen referencia a la casa que la familia Estruch poseía en esa zona de la huerta alicantina, que el pintor dedicó a Eulogia Sanchis, madre de José Estruch. Ambos pertenecen a Israel Chaves, amigo de Estruch, que conservó ambos cuadros así como su fondo documental y en 2017 donó su legado al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

"Los caballos de Capiscol", de Emilio Varela. / Balsalobre-Llorens

La historia de ambas obras ha sido ahora documentada en un artículo titulado José Estruch y Emilio Varela: los lienzos inéditos ‘Capiscol’ y ‘Los caballos de Capiscol’. Un viaje compartido por la historia y por el arte, publicada en AACA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (ISSN-e 1988-5180, Nº. 72, septiembre, 2025).

Fue precisamente para la exposición de 2018 que el Instituto Gil-Albert dedicó a Estruch cuando Balsalobre, Llorens y el entonces director cultural del Gil-Albert, José Ferrándiz Lozano, vieron por primera vez esos lienzos de Varela en una de las visitas a la casa de Chaves en 2016. El objetivo entonces era Estruch, pero una vez finalizada la muestra, «vimos otros temas que podíamos trabajar para seguir homenajeando la figura de alguien tan generoso como Pepe Estruch y volvimos a estas obras», apuntan Balsalobre y Llorens, que añaden que el propósito era sacar a la luz estas pinturas inéditas «a través de la voz de Pepe Estruch» y a partir del contexto histórico y el material documental disponible.

Israel Chaves, Juana María Balsalobre y Cristina Llorens, junto a las obras. / INFORMACIÓN

En concreto, Capiscol «es un cuadro importantísimo en la vida de Estruch, que le acompañó en el exilio hasta su muerte y tenía un gran valor sentimental para él», aseguran.

A través de las numerosas cartas del archivo de la correspondencia del director teatral que guarda el Gil-Albert las investigadoras han conocido la estima que le tenía a las obras de Varela, las cuales daban pistas de su existencia y dan respuesta a la pregunta que Rosa Castells formulaba a partir de otra carta de Estruch a Varela agradeciendo la obra (incluida en la exposición dedicada al pintor en 2010, comisariada por Castells y Eduardo Lastres).

Una obra viajera

José Estruch dejó España en 1939 y su primer exilio fueron los campos de concentración franceses de Saint Cyprien y Le Barcarès, desde donde logró salir a Londres, donde permaneció diez años, hasta 1949, cuando se marchó a Uruguay a reunirse con sus padres, exiliados allí. Salvo en Francia, desde donde habla en una carta del «cuadro de Varela tan cargado de emoción para mí», Estruch logró que Capiscol le acompañara en Londres, Montevideo y a su vuelta en España. «Fue un eje emocional importantísimo para él y solo verlo le trasladaba a Capiscol, a sus vivencias y sus recuerdos desde el exilio», apuntan las investigadoras.

José Estruch con familiares en Capiscol / INFORMACIÓN

Así lo atestiguan las cartas enviadas desde Inglaterra a su madre. En una de ellas escribe, en 1943: «En mi cuarto, frente a mi cama, tengo colgado el cuadro de Capiscol. Lo miro siempre y él me trae mil imágenes de entonces»; en 1944, vuelve a hablar del «cuadrito de Varela, que todas las mañanas me trae la luminosidad del recuerdo»; en 1945 se refiere al sol que transmite, «lo bastante para darme energías para soportar el frío» ; y en 1947, añade en otra misiva: «Ha estado en la cabecera de mi cama durante los últimos ocho años».

Las dos obras están dedicadas a Eulogia Sanchis. En la de la finca de Capiscol, Varela muestra «su maestría pictórica, su fuerza, su luz y su impresión impregnada de la belleza del lugar», expone el artículo, que se acompaña, entre otras, de una foto de 1935 de la finca. De Los caballos de Capiscol se destaca el naturalismo poético que confiere a la cuadra de la casa de la huerta.

La finca de Capiscol, 1935 / INFORMACIÓN

El artículo habla de la vida de ambos cuadros y del poder del arte para iluminar la oscuridad del exilio y devolver al hogar a una familia con solo una mirada.