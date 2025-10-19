La Sociedad de Conciertos celebra su recital número mil con el tenor Mark Padmore

Una fecha para enmarcar de la Sociedad de Conciertos de Alicante. La entidad celebrará el concierto número 1.000 de su historia con un recital de Mark Padmore, uno de los tenores de más proyección mundial, acompañado al piano por Andrew West. El acontecimiento tendrá como escenario el Teatro Principal de Alicante y se celebrará el próximo martes, día 21 de octubre, a partir de las 20 horas. El programa incluye obras de Clara Schumann, Robert Shcumann, Johannes Brahms y Franz Schubert.

El recital forma parte de la programación regular de la temporada, pero representa un momento especialmente simbólico para la entidad, que suma ya más de cinco décadas de actividad ininterrumpida. Desde su creación en 1972, y tras conmemorar su 50 aniversario en 2022, la Sociedad ha mantenido su compromiso con la difusión de la música de cámara y con el apoyo tanto a intérpretes consolidados como a jóvenes talentos.

En este año 2025, la labor de la Sociedad y de la Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante ha sido reconocida con su inclusión en el Libro de Oro de la Música de España, una distinción que destaca la trayectoria y la contribución de las entidades musicales más relevantes del país.

El tenor Mark Padmore será el encargado de poner música a los mil recitales de la Sociedad de Conciertos / INFORMACIÓN

La presidenta de la Sociedad de Conciertos de Alicante, Telma Bonet, ha afirmado que “alcanzar los mil conciertos nos llena de orgullo y gratitud. Es el resultado del esfuerzo de muchas personas y del apoyo constante de nuestros socios, patrocinadores y público fiel que apuesta por la música de calidad. Con este nuevo hito, la Sociedad de Conciertos de Alicante reafirma su vocación de seguir acercando la mejor música clásica a la ciudad y de mantener viva una tradición cultural que la sitúa como una de las entidades musicales más consolidadas de España”.

Un tenor con estilo personal

Las interpretaciones de Mark Padmore de las Pasiones de Bach han recibido especial reconocimiento. Destacan sus aclamadas actuaciones como Evangelista en las Pasiones según San Mateo y San Juan junto a la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle, en producciones escénicas de Peter Sellars. Fue arista residente del Wigmore Hall de Londres durante la temporada 2021/22, con la Filarmónica de Berlín en la temporada 2017/18 y con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en 2016/17.

En esta temporada, Mark Padmore interpretará el papel de Evangelista en la Pasión según San Mateo con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera bajo la dirección de Simon Rattle, así como con la Orquesta Filarmónica de Turku. Realizará una gira por Japón que empezará en el Festival Internacional de Música Le Pont, la sala Topan Hall junto al guitarrista Yasuji Ohagi, y terminará con interpretaciones del Nocturne de Britten con la Orquesta Sinfónica de Gunma.

El pianista Andrew West acompañará al tenor en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

También interpretará el Nocturne con la BBC Scottish Symphony Orchestra y Ryan Wigglesworth, así como con la Orquesta de Cámara de Friburgo. Un hito que se suma también a su relevancia operística, donde destacan sus interpretaciones en Il ritorno d’Ulisse (Grand Théâtre de Genève dirigido por Fabio Biondi), Death in Venice de Britten (Royal Opera House, Covent Garden), Billy Budd de Britten, una versión escenificada de la Pasión según San Mateo en el Festival de Glyndebourne, y papeles principales en The Corridor y The Cure de Harrison Birtwistle en el Festival de Aldeburgh.

Un acompañante de lujo

El pianista Andrew West ha colaborado con muchos de los principales cantantes e instrumentistas del Reino Unido. Destacan Emma Bell, Emily Beynon, James Gilchrist, Susan Gritton, Emma Johnson, Robert Murray, Hilary Summers y Roderick Williams. Actúa con regularidad junto al tenor Mark Padmore. Juntos realizaron el estreno mundial del ciclo de canciones de Harrison Birtwistle, Songs from the Same Earth, en el Festival de Aldeburgh, y abrieron la serie de recitales de 2017 en la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. con una interpretación del Schwanengesang de Schubert.

Andrew ha trabajado durante más de veinte años con la flautista Emily Beynon, profesora visitante en la Royal Academy of Music. Su agenda de conciertos los ha llevado desde los BBC Chamber Music Proms hasta el Festival Internacional de Edimburgo y presentaciones regulares en el resto de Europa. Sus grabaciones incluyen Lieder junto a Emma Bell y Robert Murray, así como seis CDs de música principalmente inglesa para el sello SOMM Records, con cantantes como James Gilchrist, Susan Gritton y Roderick Williams.

También fue uno de los directores artísticos del Festival Internacional de Música de Cámara de Núremberg. Ha ofrecido recitales junto a la violinista Sarah Chang y el violonchelista Jean-Guihen Queyras, y ha sido invitado en dos ocasiones como artista invitado al Festival Australiano de Música de Cámara.