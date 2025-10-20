El Campello convoca a los artistas para rediseñar la fachada de la Casa de Cultura

La gran lona exterior de fachada de la Casa de Cultura de El Campello, de 54 metros cuadrados de superficie, espera lucir pronto con el nuevo diseño que resulte ganador de la convocatoria lanzada por la Concejalía de Cultura que dirige Dorian Gomis, con el fin de elegir una propuesta artística que marque la identidad del edificio público dedicado a la cultura.

La última creación que lució ese espacio desde 2022 llevaba la firma del alicantino Javier García Fernández, que hubo de ser retirada tras el deterioro sufrido por una jornada de fuerte viento, que resquebrajó la lona.

La convocatoria está dirigida a artistas, profesionales de diseño gráfico, la ilustración, y la comunicación visual y creativa. La propuesta seleccionada deberá ser capaz de transmitir los valores culturales y artísticos que representa la Casa de Cultura, "generando un impacto visual positivo y coherente con el entorno urbano en el que se integra".

Plazos y dotación económica

El plazo de presentación de propuestas (que deberán incluir los logotipos del Ayuntamiento y de la Casa de Cultura), finaliza el 2 de noviembre, y los interesados deberán enviarlas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (registro general), en el portal https://elcampello,sedelectronica,es/info.12 . La impresión y montaje de la lona correrá por cuenta del ayuntamiento.

De las propuestas que se reciban, un comité será el encargado de elegir la que considere más adecuada. Ese comité está integrado por tres representantes de la corporación municipal, un representante técnico de la concejalía de Cultura, tres profesionales del ámbito del arte y del diseño y la secretaria municipal. Se podrá declarar desierto si se considera que ninguna obra alcanza los niveles de calidad y creación artística adecuados.

Se establece una dotación económica para el ganador único de 3.000 euros, y se anuncia que serán desestimados aquellos trabajos que no respeten los principios democráticos de convivencia y pluralidad, garantizando así la igualdad de todas las personas con independencia de su género, raza, lengua y orientación sexual.