Gregorio San Bartolomé presenta su novela en San Vicente

Una historia de amor y rebeldía ante el racismo, ambientada en la América de los años 50 y 60 con el auge del movimiento por los derechos civiles. Así se presenta Yo me casé con un negro, novela de Gregorio San Bartolomé, que el próximo viernes 24 de octubre, a las 19 horas, desgranará en San Vicente del Raspeig. La presentación del libro se celebrará en la Biblioteca Miguel Delibes (Plaza Huerto de los Leones, 1).

La novela de San Bartolomé refleja un cruce de destinos, cuando una joven española y sus padres republicanos se ven forzados a exiliarse primero en México y luego en Estados Unidos. El amor la impulsa a casarse con un hombre de raza negra en una sociedad atravesada por la segregación y el odio a lo diferente. Yo me casé con un negro retrata la lucha contra la intolerancia y el odio y su autor anima al lector a reflexionar sobre un tema aún vigente: el amor y la justicia pueden entrelazarse en medio del sufrimiento y la esperanza.