Alfred Hitchcock protagoniza los Encuentros de Cine de Autor en La Vila

El espectáculo divulgativo dedica el viernes 24 de octubre la jornada al maestro del suspense y celebra dos décadas de esta cita anual

Cartel de los Encuentros de Cine de Autor 2025

Cartel de los Encuentros de Cine de Autor 2025 / INFORMACIÓN

África Prado

Los Encuentros de Cine de Autor celebran su veinte aniversario y lo hacen con un guiño a sus inicios. Esta cita anual, que homenajea cada año a un cineasta acercándose a su figura en un espectáculo con público, es una idea que parte del empresario y aficionado al cine José Luis Brugada Crespo, que creó estos encuentros en 2005 coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Alfred Hitchcock, su director favorito, al que quiso brindar un homenaje.

Veinte años después, este espectáculo divulgativo regresa a Hitchcock el próximo 24 de octubre, a las 19.30 horas, en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa. El precio es de 7 euros (5 en precio reducido), y las entradas se pueden adquirir ya en la taquilla del Teatre Auditori o bien online a través de vivaticket.es.

Alfred Hitchcock, la espiral y el vértigo es un acercamiento a la figura del genio del suspense desde una doble perspectiva. Por un lado, su lado más macabro, centrado en los asesinatos y, por otro lado, su vertiente romántica, y las historias de profundo amor y desamor que esconden sus películas.

De la mano del crítico de cine y colaborador de Información TVAugusto González Braña, se analiza de forma amena y divulgativa, y siempre con apoyo de imágenes y música, algunas secuencias memorables de su filmografía, pero también "escarbaremos en sus inquietudes, obsesiones, filias y fobias y abordaremos su exploración de la psique humana, exponiendo las importantes aportaciones cinematográficas, técnicas y narrativas, que ha dejado y que ha hecho que sea un director referente y a imitar en los realizadores contemporáneos", apunta el responsable de desglosar los contenidos en un acto presentado por Marta Asensi.

El espectáculo tiene una duración de unos 100 minutos y su finalidad es la de ofrecer al público una visión general de la obra del cineasta británico, conocer anécdotas de rodaje, curiosidades personales, analizar su técnica cinematográfica, todo ello bajo un entorno escénico apropiado para la ocasión. "No se trata de una clase magistral ni se requieren conocimientos técnicos, sino que estamos ante un espectáculo dirigido al público joven y adulto con ganas de descubrir o profundizar aún más en la figura del maestro del suspense".

Otros homenajeados

Los encuentros son un espectáculo de amplio formato que fusiona tres manifestaciones artísticas: la musical, la escénica, y la audiovisual. Grandes maestros del cine como Billy Wilder, Charles Chaplin, John Ford, Clint Eastwood o Steven Spielberg son algunos de los directores que ya han sido analizados en el Auditori de Villajoyosa, principalmente, pero también algún año en el Teatro Principal de Alicante o en el Círculo Bellas Artes de Madrid.

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

Interior admite una "extralimitación" de un agente que costó la vida a un detenido en Elche

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

Los mayores de Alicante dicen basta: exigen recuperar sus talleres de actividades

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

