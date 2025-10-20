El MARQ expone en Madrid el ajuar funerario de la Edad de Bronce hallado en Orihuela

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha inaugurado este lunes en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (MAN) la exposición La Princesa de los Cárpatos, un conjunto excepcional con más de 4.000 años de antigüedad hallado en una sepultura argárica (correspondiente a los poblados asentados en el sudeste de la Península Ibérica, entre el 2300 a.C. y el 1500 a.C) de San Antón, en Orihuela.

Hasta el 25 de enero de 2026, la Sala de Novedades Arqueológicas situada en el vestíbulo del Museo Arqueológico Nacional acogerá la exposición que incluye un vaso de cerámica, un cuchillo y un punzón de metal con mango de hueso, dos espirales de plata y 42 conos de oro, procedentes de una sepultura de la Edad del Bronce del yacimiento oriolano de San Antón, así como tres coleteros y cuatro anillos de oro del mismo yacimiento. Todos pertenecen a la colección permanente de la Diputación de Alicante que custodia el MARQ.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado la muestra junto a la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, la directora del MAN, Isabel Izquierdo, el director del MARQ, Manuel Olcina, y el arqueólogo del MARQ y comisario de la muestra, Juan Antonio López Padilla.

El equipo del MARQ, en la presentación de la exposición, con la directora del MAN / Diputación de Alicante

"Para la Diputación de Alicante supone una gran satisfacción exhibir esta muestra en el MAN y ofrecer una oportunidad única para admirar un ajuar funerario de la Edad de Bronce y conocer su extraordinaria historia gracias a la larga labor de investigación llevada a cabo por el equipo de arqueólogos y técnicos del MARQ", ha manifestado Navarro, quien ha recordado la importante línea de colaboración que hay establecida entre los dos museos.

Conjunto de la cultura argárica

Se trata de un conjunto de piezas de la Edad de Bronce, con más de 4.000 años de antigüedad, hallados en Orihuela hace más de un siglo por el jesuita Julio Furgús en una sepultura perteneciente a la denominada cultura de El Argar. La mujer que yacía en esa tumba estaba ataviada con dos espirales de plata, un cuchillo de cobre envuelto en un pañuelo de lino, un punzón de metal, así como una vasija de cerámica hecha a mano, colocada frente a su cabeza, y un conjunto de 75 pequeñísimos conos de oro perforados, de apenas 3 milímetros de grosor, a la altura del cuello.

Imagen de los pequeños conos de oro expuestos en el MAN / Borja Sánchez-Trillo/Efe

Como ha explicado Olcina, "estos minúsculos conos de oro son únicos, puesto que sigue sin haberse encontrado nada parecido en el contexto de la Edad del Bronce peninsular, y las investigaciones señalan hacia Europa oriental donde, en torno a la cuenca de los Cárpatos y en época contemporánea a la cultura de El Argar, se elaboraban piezas idénticas que se cosían a las telas".

Últimas investigaciones

Los últimos estudios han podido demostrar que en la sociedad argárica, como otras muchas en la Europa de la Edad del Bronce, las mujeres abandonaban sus aldeas de origen para casarse. En el caso de las élites, estos intercambios matrimoniales eran los que permitían forjar alianzas comerciales internacionales con familias de un mismo estatus social, pero de otros puntos de Europa y del Mediterráneo.

Inauguración de la exposición, que se puede ver en Madrid hasta el 25 de enero de 2026 / Diputación de Alicante

Con las investigaciones de los proyectos del MARQ y los yacimientos de Alicante, "hacemos hablar a los oros", ha indicado el comisario López Padilla, quien ahonda en el posible vínculo entre ambas culturas avanzadas. "Hasta hace no mucho el matrimonio y los intercambios estaban conectados. Es decir, las relaciones comerciales, especialmente en la prehistoria y en la antigüedad, iban muchas veces de la mano de las relaciones parentales, en el sentido de que tú comerciabas con tus parientes", ha matizado.

A su vez, la directora del MAN ha mencionado que con estas nuevas interpretaciones se tocan aspectos que también pueden estar relacionados con los códigos estéticos y de indumentaria asociados a las mujeres de las altas esferas y otra serie de temas "muy vivos" que se siguen estudiando.

El arqueólogo del MARQ y comisario de la exposición, Juan Antonio López Padilla / Borja Sáchez-Trillo/Efe

Este descubrimiento es resultado de un arduo trabajo en torno a la Edad del Bronce en general, y a la sociedad de El Argar en particular, que desde hace ya más de quince años viene desarrollándose desde el MARQ, con el respaldo de la Diputación. En los trabajos, encabezados por López Padilla, han participado el catedrático de Prehistoria Francisco Javier Jover y los especialistas de la Universidad de Alicante, Ricardo E. Basso y María Pastor.