Los Premios Estruch celebran en Alicante la pasión por el teatro

El Teatro Principal de Alicante ha entregado este lunes los Premios Estruch, unos galardones creados hace nueve años para recordar al maestro de escena alicantino y reconocer "la calidad, el esfuerzo y la pasión" sobre el escenario, como ha señalado la subdirectora del coliseo, Mª Dolores Padilla, en la gala que ha distinguido los mejores espectáculos vistos durante la temporada anterior, entre un total de 52 producciones teatrales.

La ceremonia contó con algunas ausencias por "imponderables" de la profesión, ya que no pudieron asistir ni Javier Cámara, premio al mejor actor principal por Vania x Vania, ni Sergio Peris-Mencheta, galardonado a la mejor dirección en Blaubeeren, aunque enviaron sendos vídeos de sentido agradecimiento.

Sí que acudió y brilló por sí sola Aitana Sánchez-Gijón, último Goya de Honor de la Academia de Cine, quien recibió la llàntia -realizada este año por el artista Joan Castejón- a la mejor actriz principal por su papel en La madre, la obra de Florian Zeller que reflexiona sobre la soledad ante el nido vacío. Un personaje que empezó a crear "desde el momento en que te sientas a solas en tu escritorio y empiezas a gestar esos sentimientos y esas contradicciones" por la complejidad de la estructura de la función, "ya que el espectador está dentro de la cabeza de la madre" y el reto era "colocar el puzle infernal para que el espectador no se perdiera". La actriz agradeció el premio al Teatro Principal, del que dijo "es casa siempre, llevo muchos años viniendo" y avanzó que vuelve la próxima temporada: "Os espero aquí en diciembre para ver Malquerida de Jacinto Benavente".

Aitana Sánchez-Gijón recibe la llàntia a la mejor actriz principal por su papel en "La madre" en los Premios Estruch / Pilar Cortés

Los más numerosos fueron los galardonados con la llàntia a la mejor interpretación de reparto -el elenco al completo de Los lunes al sol -Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro- que comentaron algunas frases que tenían grabadas de la función ("¿Qué día es hoy?" "Lunes", respondió el público), agradecieron recibir el premio "juntos" y defendieron "no dejar a nadie atrás" en referencia a las víctimas del desempleo y del sistema capitalista deshumanizado del que habla la obra.

Ignacio del Moral, coautor de la obra, que adapta la versión cinematográfica de Fernando León, y que escribió con él y con Javier Hernández-Simón, destacó al recibir la llàntia a la mejor autoría que en el montaje teatral sobre este grupo de parados "las cosas que se cuentan, se sienten" y, veinte años después de la película, lamentó que "la conciencia y la unión" haya perdido peso entre los trabajadores. "Antes no tener trabajo significaba estar en la pobreza y ahora se puede ser pobre con trabajo", añadió.

La llàntia al mejor espectáculo fue para Forever de Kulunka Teatro y su teatro de máscaras sin palabras pero lleno de ternura y humor, logrado "con muchísimo trabajo y a base de prueba y error". Su fundador, José Dault, agradeció al Principal asumir el riesgo "de programar esta propuesta poco convencional" y al público por llenar sus butacas.

Joan Nave y Roo Castillo, de la compañía alicantina Esclafit Teatre, llàntia a la contribución a las artes escénicas de la Comunidad Valenciana, reivindicaron el teatro creado y dirigido especialmente al público joven, a quienes agradecieron "el respeto y el acompañamiento" que les devuelven en cada representación.

Por último, la llántia de honor fue a parar al Teatro Chapí de Villena por el centenario de su construcción, que recogieron el alcalde de la localidad, Fulgencio Cerdán, y el director del Chapí, Francisco Flor. Cerdán agradeció al jurado de los Premios Estruch "que se acuerden de Villena" y se reconozca el "esfuerzo de mucha gente para contar con un teatro cien por cien municipal, que se sufraga con los espectadores que pagan sus entradas". Consideró que el teatro es "una isla en un mundo que va cada vez más deprisa", mientras Flor reivindicó que ojalá siga igual "la pasión y la vocación por el teatro" en los próximos cien años.