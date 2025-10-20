Música
Rosalía publicará su nuevo disco, 'Lux', el próximo 7 de noviembre
La cantante catalana lo ha anunciado en una de las icónicas pantallas de Times Square
EFE
La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, 'Lux', saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.
En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.
Detrás de ella, la palabra 'Lux' se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha 'Noviembre 7'.
En los últimos días, la artista española ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).
Está previsto que la cantante participe esta tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora de España, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.
La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.
Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde 'Motomami' (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.
- El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del Cine Ideal
- Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas
- Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- Inhabilitación y prisión para un patólogo de la provincia de Alicante por no detectar a tiempo un cáncer