El terror en el cine, a debate en la Fundación Mediterráneo

El terror en el cine y la literatura: lo raro, lo espeluznante y lo siniestro es el título de la conferencia que imparte este martes el investigador Ángel Querol Ferrer, con la que se cierra el ciclo Las raíces del Terror: origen y legado de la literatura gótica que se ha celebrado estos días en la Fundación Mediterráneo de Alicante. Esta última sesión tendrá lugar en el Aula de Cultura (Avda. Doctor Gadea, 1) el 21 de octubre a las 19 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En esta charla audiovisual, Querol propone un viaje apasionante a través de la literatura y el cine de terror, analizando tres conceptos fundamentales: lo raro, lo espeluznante y lo siniestro. Tomando como referencia el texto de La Metamorfosis de Kafka o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, y extendiéndose hasta el cine contemporáneo de directores como Ari Aster, Polanski o John Carpenter, la sesión evidenciará cómo el terror se ha convertido en una herramienta para cuestionar la condición humana, explorar lo desconocido y desdibujar los límites entre lo familiar y lo amenazante.

Con esta última sesión, el ciclo Las raíces del Terror pone fin a su recorrido por los castillos, las casas encantadas, los vampiros y los espectros que marcaron la literatura gótica, para llegar hasta las atmósferas inquietantes del cine contemporáneo.

La responsable del Aula de Cultura, Inés Quílez, considera "muy interesante regresar a las raíces de un fenómeno cultural para apreciar su verdadera esencia. Con este ciclo queríamos acercarnos a lo que hoy entendemos por terror —un género popularmente asociado al cine o a los sustos—, que nos traslada directamente al siglo XVIII, de la mano de personajes como Frankenstein o Drácula".

El conferenciante

Ángel Querol Ferrer (Valencia, 1982) es filósofo, escritor e investigador especializado en ontología comparada y Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra combina el análisis filosófico con referencias constantes al cine y la literatura, con especial atención al género del terror y sus subgéneros; centra su trabajo en cómo el horror refleja los límites de la experiencia humana y cómo lo raro, lo siniestro o lo espeluznante se convierten en claves culturales para interpretar nuestro presente.