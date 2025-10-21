La alicantina María Marí se adentra en la obra de Zóbel en el MACA

La pintora alicantina María Marí Murga ofrece este jueves 23 de octubre a las 18.30 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) una conferencia dedicada a la obra del pintor español filipino Fernando Zóbel y al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Gracias a la concesión de imágenes y documentación por parte del archivo de la biblioteca de la Fundación Juan March, y al museo de Cuenca, se contará con material original y exclusivo para ofrecer un recorrido de la obra de Zóbel incidiendo en su proceso creativo. La documentación procede del archivo de su biblioteca, que incluye dos de sus cuadernos de dibujos en versión digital. El cuaderno 116 muestra sus apuntes de acuerela en Cuenca y el cuaderno 05 muestra dibujos de viajes por Filipinas.

Igualmente, se dedicará una visión panorámica a la colección del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, explicando los orígenes de su colección hasta su consolidación. Un museo que Alfred Barr describió como "the most beautiful small museum in the world" (el museo pequeño más bonito del mundo).

Cartel de la conferencia en el MACA / INFORMACIÓN

Sobre la conferenciante

María Marí Murga es una pintora alicantina filipina, originaria de Elda y de Zamboanga City (Mindanao, Filipinas). Durante 10 años ha trabajando y desarrollado su carrera artística en Londres. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en el Museo Annigonni de Florencia, la Universidad CEU San Pablo de Madrid, the Mall Galleries de Londres, The Philippine Center de Nueva York, Sentro Rizal en Washington DC, la Embajada de Filipinas en Londres, el Museo de Baler en Filipinas, el Senado de Filipinas en Manila y The Peninsula Hotel en Manila, entre otros.

Recientemente, ha cooperado con el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y el Consulado de Filipinas en Barcelona como asesora de proyectos culturales entre España y Filipinas. Su exposición Mga Anak ng timog. Hijos del Sur, ha servido como telón de fondo para la firma institucional de mecenazgo para el fomento de los estudios filipinos en España.

En 2025, organizó en la sala Roberto Mira de la biblioteca Amelia Asensi Bevià de Sant Joan d'Alacant la exposición, Zamboanga: Historia y culturas del sur de Filipinas, recaudando fondos a beneficio de la asociación para los discapacitados psíquicos de Alicante APSA. El proyecto fue expuesto en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid, en colaboración con la Embajada de Filipinas en Madrid y el Ayuntamiento de Chamartín.