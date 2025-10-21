El Gil-Albert despliega el arte urbano por Alicante con Antonyo Marest, Cristina Salas y Rosh333

En su empeño por descentralizar la actividad y conectar con el público más joven, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert apuesta por el arte urbano a través de un ciclo en el que propone la creación de murales colaborativos en distintos lugares de la provincia de Alicante con la supervisión de tres destacados artistas alicantinos: Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest.

El ciclo se ha organizado como una forma de talleres participativos en esta disciplina, una de las manifestaciones artísticas más cercanas a los jóvenes, en los que estos tres reconocidos creadores realizarán un encuentro con aquellos interesados en ejecutar una acción en un muro o soporte. Ellos guiarán la ejecución de la obra e intervendrán en su inicio y conclusión, pero serán los participantes los que desarrollarán un trabajo que quedará de forma permanente en la localidad.

Mural de Rosh333y Okuda en la estación de metro Paco de Lucía de Madrid / Picasa

Los tres ayuntamientos que han facilitado los espacios donde realizar este proyecto son Tibi, en el Auditorio de la localidad; Albatera, en un muro del municipio; y Pilar de la Horadada, en la fachada principal del Conservatorio de Música. Es necesario inscribirse para participar.

El calendario

El ciclo de Arte Urbano comenzará este sábado, 25 de octubre, con la ilustradora y artista ilicitana Cristina Salas en Tibi. Entre sus trabajos, cabe destacar Stay True del Proyecto Víbora de Elche, un mural realizado para el Ayuntamiento de Benicarló y una portada de CD para el grupo de música Indras, entre otras acciones artísticas. Además, ha participado en festivales de grafiti como el Azada Fest o el Xekin Festival. Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoTibi.

Cristina Salas, en una intervención / INFORMACIÓN

La segunda sesión seguirá el 8 de noviembre con el ilicitano Rosh33 en Albatera. Este creador pertenece a un grupo de artistas urbanos que a principios del siglo XXI llamó la atención de la escena internacional. Es autor, junto a Okuda, del mural de 300 metros en homenaje a Paco de Lucía realizado en la estación del metro de Madrid que lleva el nombre del guitarrista. En la actualidad, su obra va en dirección a la abstracción de las formas, con las que ha trabajado durante toda su carrera, tanto en las intervenciones en el espacio público como las obras e instalaciones de estudio Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoAlbatera.

El ciclo concluirá el 22 de noviembre en Pilar de la Horadada con Antonyo Marest, artista alicantino internacional y uno de los principales referentes en la introducción de nuevas tendencias dentro del arte urbano y nuevos formatos de expresión en el arte contemporáneo. Ha realizado proyectos, además de en Alicante, en Madrid, Italia, India, Miami, Lisboa, Nueva York, Los Ángeles o Canadá. Su trabajo incluye desde pintura a escultura, con una visión arquitectónica, que es su formación. Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoPilar.