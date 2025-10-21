Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gil-Albert despliega el arte urbano por Alicante con Antonyo Marest, Cristina Salas y Rosh333

Los artistas impartirán talleres y dirigirán las intervenciones de los participantes en el Auditorio de Tibi, un muro de Albatera y el Conservatorio de Música de Pilar de la Horadada

Torre formada por contenedores y pintada por Antonyo Marest en Miami

Torre formada por contenedores y pintada por Antonyo Marest en Miami / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

En su empeño por descentralizar la actividad y conectar con el público más joven, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert apuesta por el arte urbano a través de un ciclo en el que propone la creación de murales colaborativos en distintos lugares de la provincia de Alicante con la supervisión de tres destacados artistas alicantinos: Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest.

El ciclo se ha organizado como una forma de talleres participativos en esta disciplina, una de las manifestaciones artísticas más cercanas a los jóvenes, en los que estos tres reconocidos creadores realizarán un encuentro con aquellos interesados en ejecutar una acción en un muro o soporte. Ellos guiarán la ejecución de la obra e intervendrán en su inicio y conclusión, pero serán los participantes los que desarrollarán un trabajo que quedará de forma permanente en la localidad.

Mural de Rosh333y Okuda en la estación de metro Paco de Lucía de Madrid

Mural de Rosh333y Okuda en la estación de metro Paco de Lucía de Madrid / Picasa

Los tres ayuntamientos que han facilitado los espacios donde realizar este proyecto son Tibi, en el Auditorio de la localidad; Albatera, en un muro del municipio; y Pilar de la Horadada, en la fachada principal del Conservatorio de Música. Es necesario inscribirse para participar.

El calendario

El ciclo de Arte Urbano comenzará este sábado, 25 de octubre, con la ilustradora y artista ilicitana Cristina Salas en Tibi. Entre sus trabajos, cabe destacar Stay True del Proyecto Víbora de Elche, un mural realizado para el Ayuntamiento de Benicarló y una portada de CD para el grupo de música Indras, entre otras acciones artísticas. Además, ha participado en festivales de grafiti como el Azada Fest o el Xekin Festival. Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoTibi.

Cristina Salas, en una intervención

Cristina Salas, en una intervención / INFORMACIÓN

La segunda sesión seguirá el 8 de noviembre con el ilicitano Rosh33 en Albatera. Este creador pertenece a un grupo de artistas urbanos que a principios del siglo XXI llamó la atención de la escena internacional. Es autor, junto a Okuda, del mural de 300 metros en homenaje a Paco de Lucía realizado en la estación del metro de Madrid que lleva el nombre del guitarrista. En la actualidad, su obra va en dirección a la abstracción de las formas, con las que ha trabajado durante toda su carrera, tanto en las intervenciones en el espacio público como las obras e instalaciones de estudio Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoAlbatera.

Noticias relacionadas y más

El ciclo concluirá el 22 de noviembre en Pilar de la Horadada con Antonyo Marest, artista alicantino internacional y uno de los principales referentes en la introducción de nuevas tendencias dentro del arte urbano y nuevos formatos de expresión en el arte contemporáneo. Ha realizado proyectos, además de en Alicante, en Madrid, Italia, India, Miami, Lisboa, Nueva York, Los Ángeles o Canadá. Su trabajo incluye desde pintura a escultura, con una visión arquitectónica, que es su formación. Inscripciones: bit.ly/ArteUrbanoPilar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
  2. El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
  3. ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
  4. Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  6. Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
  7. El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
  8. Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

Visauto celebra la presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz CLA en Dénia

Visauto celebra la presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz CLA en Dénia

Torrecilla, antes del Hércules-Atlético B: "¿Jeremy de León titular? Tengo jugadores buenos como él y nadie me pregunta por ellos"

Torrecilla, antes del Hércules-Atlético B: "¿Jeremy de León titular? Tengo jugadores buenos como él y nadie me pregunta por ellos"

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

Terraza exterior, vinacoteca y 7 millones de inversión: así será la nueva sala VIP del aeropuerto Alicante-Elche

Terraza exterior, vinacoteca y 7 millones de inversión: así será la nueva sala VIP del aeropuerto Alicante-Elche

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

El Gil-Albert despliega el arte urbano por Alicante con Antonyo Marest, Cristina Salas y Rosh333

El Gil-Albert despliega el arte urbano por Alicante con Antonyo Marest, Cristina Salas y Rosh333

Benigar y el Hércules de Alicante C.F. renuevan su alianza para la temporada 2025-2026, reforzando el apoyo al deporte alicantino

Benigar y el Hércules de Alicante C.F. renuevan su alianza para la temporada 2025-2026, reforzando el apoyo al deporte alicantino
Tracking Pixel Contents