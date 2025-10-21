Lux, de Rosalía y 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa: narrativas para tener fe

La anunciación de cada álbum de Rosalía se convierte en un auténtico ritual y lo mismo ocurrió con la última película de Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos', 'Querer'): 'Los domingos' se estrena este sábado y fue anunciada con un primer cartel que, como el 'LUX' de Rosalía, dio a entender el cariz religioso sobre el que se embarcan ambas narrativas. El álbum de la "luz" de la catalana está anunciado para el próximo 7 de noviembre de 2025, pero ya se ha publicado una portada en la que la de El mal querer aparece vestida como una monja. Su acercamiento a lo sagrado no parece, sin embargo, haberse quedado en la superficie: sobre las colaboraciones, se ha confirmado que la Escolanía de Montserrat sí participa en el álbum en, al menos, dos canciones del disco. También destacan las colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz.

En paralelo, la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa se sumerge también en los dominios de la fe, la vocación y (para ella, de nuevo) en la familia. Según la trama, Ainara, una joven de 17 años, anuncia a su familia que quiere ingresar en un convento de clausura. Esto ocurre en un contexto en la familia de la joven, entusiasta e idealista, espera que anuncie qué carrera estudiará, provocando una reacción sísmica en el núcleo familiar. De nuevo, la directora vasca explora la identidad a través del tejido familiar, así como las dificultades y silencios que la arquitectura de la familia guarda en cada casa.

El cartel de 'Los domingos'. / EPC

Todos los Santos Pop

¿Qué sucede cuando lo cotidiano se vuelve trascendente y qué tienen que ver estas obras con lo cotidiano? En el caso de 'Los domingos' la exploración de la propia intrahistoria familiar (y la búsqueda de una misma a través de esta) se resume en la sinopsis del filme que se estrenará justo antes de la llegada de Todos los Santos. Después de esta festividad (justo una semana después), Rosalía sacará el álbum cuyo tracklist se ha desvelado ya y que parece explorar lo divino, el amor, el sexo (la vida y el arte, al fin y al cabo). Son tiempos convulsos de cambios, e inmediatez donde el recogimiento y la oración -aunque esté esta alejada del catolicismo- parecen imposibles. Sin embargo, en el cine y la literatura se sucede el milagro de las narrativas autoficcionales y confesionales; se hace visible lo invisible a través de autoras y directoras que hacen uso de esta forma de ficcionar... que dos de las obras más esperadas estos últimos meses tengan por portada a dos protagonistas vestidas de Sor Juana Inés puede ser simple coincidencia o el crossover "Todos los Santos" del Pop definitivo.

