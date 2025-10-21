La música de los 80 reina en Alicante con La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda

Alicante viajará en el tiempo el próximo 8 de noviembre con el Festival AMA (Aquellos Maravillosos Años), que organiza El Muelle Live en una propuesta que concentra los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible, una velada para revivir los grandes himnos de aquellas décadas.

La Guardia marcó a una generación con temas como Cuando brille el sol o Mil calles llevan hacia ti; La Frontera, con su sonido de rock fronterizo y éxitos como El límite o Judas el miserable; y Javier Ojeda, la voz de Danza Invisible, que traerá de vuelta la energía de temas como Sabor de amor o Sin aliento. Todo ello en el entorno único de El Muelle Live, en el corazón del Puerto de Alicante.

Javier Ojeda, de Danza Invisible / INFORMACIÓN

A estas bandas de los años ochenta se suman el 25 de octubre los dj Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales, quienes rememorarán los grandes himnos de los 80 y 90 que llegaron a toda una generación.

Más programación en El Muelle Live

Viernes 24 de octubre - Ana Pereira Cuarteto

La cantante alicantina Ana Pereira presentará su primer trabajo discográfico, Baila la lluvia. Un concierto íntimo y emocionante donde el bolero se reinterpreta desde una mirada actual, personal y llena de sensibilidad. En este proyecto, Ana rinde homenaje a las canciones que la acompañaron desde su infancia —muchas heredadas de su familia—, fusionando la esencia del bolero con la libertad expresiva del jazz y su particular estilo vocal. Estará acompañada por Isaac Martín al bajo, Daniel Orts al piano y Tico Porcar a la batería, en un directo elegante y lleno de matices que invita a redescubrir este género clásico desde una nueva perspectiva.

Sábado 25 de octubre - Tardeo Atardeceres El Muelle

Los dj de AMA, Aquellos Maravillosos Años, aterrizan en El Muelle Live para transformar la tarde en una fiesta frente al mar y bailar con los grandes éxitos de los años 80 y 90. A partir de las 16:30h, el puerto de Alicante.

Domingo 16 de noviembre - Zumbathon Alicante

El Zumbathon Alicante 2025 es un gran evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Una jornada llena de ritmo, energía y color con los mejores instructores de Zumba nacionales e internacionales, como Jéssica Expósito y Benjamin & Rodrigo, música en directo y coreografías para todos los niveles.

Sábado 6 de diciembre - The Waterboys

Los legendarios escoceses aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. The Waterboys, una de las bandas más influyentes de la música británica, llegan a El Muelle Live el 6 de diciembre para ofrecer un directo lleno de fuerza desplegando su inconfundible sonido, desde clásicos como The Whole of the Moon hasta nuevas composiciones.

Domingo 21 de diciembre - Tributo Las Guerreras K-Pop

El 21 de diciembre El Muelle Live acoge Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que une música, danza y fantasía en una puesta en escena épica. Las Huntrix, Las Cazadoras, se enfrentarán a los Saja Boys, un grupo demoníaco dispuesto a robar corazones y almas. Con videomapping de gran formato, proyecciones del inframundo y cinco cambios de vestuario, vivirás una auténtica inmersión en el universo K-pop.

Viernes 24 de abril - Marta Santos

Marta Santos llega a El Muelle Live para emocionar al público con su voz, sus canciones y su historia. Nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), comenzó compartiendo vídeos caseros con su guitarra y un teléfono móvil para menos de mil seguidores, y hoy se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional, con más de 350.000 fans en redes y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Domingo 26 de abril - Malinche Sinfónico

Nacho Cano transforma su musical en una experiencia junto a orquesta en directo. Un espectáculo innovador que fusiona una orquesta sinfónica con una banda de rock y la voz de los protagonistas en un montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta

Toda la programación actualizada y venta de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com