Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La música de los 80 reina en Alicante con La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda

El Muelle Live organiza el Festival AMA (Aquellos Maravillosos Años) el próximo 8 de noviembre en el Puerto de Alicante

El grupo La Guardia

El grupo La Guardia / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Alicante viajará en el tiempo el próximo 8 de noviembre con el Festival AMA (Aquellos Maravillosos Años), que organiza El Muelle Live en una propuesta que concentra los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible, una velada para revivir los grandes himnos de aquellas décadas.

La Guardia marcó a una generación con temas como Cuando brille el sol o Mil calles llevan hacia ti; La Frontera, con su sonido de rock fronterizo y éxitos como El límite o Judas el miserable; y Javier Ojeda, la voz de Danza Invisible, que traerá de vuelta la energía de temas como Sabor de amor o Sin aliento. Todo ello en el entorno único de El Muelle Live, en el corazón del Puerto de Alicante.

Javier Ojeda, de Danza Invisible

Javier Ojeda, de Danza Invisible / INFORMACIÓN

A estas bandas de los años ochenta se suman el 25 de octubre los dj Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales, quienes rememorarán los grandes himnos de los 80 y 90 que llegaron a toda una generación.

Más programación en El Muelle Live

  • Viernes 24 de octubre - Ana Pereira Cuarteto

La cantante alicantina Ana Pereira presentará su primer trabajo discográfico, Baila la lluvia. Un concierto íntimo y emocionante donde el bolero se reinterpreta desde una mirada actual, personal y llena de sensibilidad. En este proyecto, Ana rinde homenaje a las canciones que la acompañaron desde su infancia —muchas heredadas de su familia—, fusionando la esencia del bolero con la libertad expresiva del jazz y su particular estilo vocal. Estará acompañada por Isaac Martín al bajo, Daniel Orts al piano y Tico Porcar a la batería, en un directo elegante y lleno de matices que invita a redescubrir este género clásico desde una nueva perspectiva.

  • Sábado 25 de octubre - Tardeo Atardeceres El Muelle

Los dj de AMA, Aquellos Maravillosos Años, aterrizan en El Muelle Live para transformar la tarde en una fiesta frente al mar y bailar con los grandes éxitos de los años 80 y 90. A partir de las 16:30h, el puerto de Alicante.

  • Domingo 16 de noviembre - Zumbathon Alicante

El Zumbathon Alicante 2025 es un gran evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Una jornada llena de ritmo, energía y color con los mejores instructores de Zumba nacionales e internacionales, como Jéssica Expósito y Benjamin & Rodrigo, música en directo y coreografías para todos los niveles.

  • Sábado 6 de diciembre - The Waterboys

Los legendarios escoceses aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. The Waterboys, una de las bandas más influyentes de la música británica, llegan a El Muelle Live el 6 de diciembre para ofrecer un directo lleno de fuerza desplegando su inconfundible sonido, desde clásicos como The Whole of the Moon hasta nuevas composiciones.

  • Domingo 21 de diciembre - Tributo Las Guerreras K-Pop

El 21 de diciembre El Muelle Live acoge Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que une música, danza y fantasía en una puesta en escena épica. Las Huntrix, Las Cazadoras, se enfrentarán a los Saja Boys, un grupo demoníaco dispuesto a robar corazones y almas. Con videomapping de gran formato, proyecciones del inframundo y cinco cambios de vestuario, vivirás una auténtica inmersión en el universo K-pop.

  • Viernes 24 de abril - Marta Santos

Marta Santos llega a El Muelle Live para emocionar al público con su voz, sus canciones y su historia. Nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), comenzó compartiendo vídeos caseros con su guitarra y un teléfono móvil para menos de mil seguidores, y hoy se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional, con más de 350.000 fans en redes y millones de reproducciones en plataformas digitales.

  • Domingo 26 de abril - Malinche Sinfónico

Nacho Cano transforma su musical en una experiencia junto a orquesta en directo. Un espectáculo innovador que fusiona una orquesta sinfónica con una banda de rock y la voz de los protagonistas en un montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta

Noticias relacionadas y más

Toda la programación actualizada y venta de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
  2. ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
  3. El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
  4. Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  6. El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
  7. Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
  8. Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre

El Consell acuerda el mantenimiento de la red de las oficinas turísticas de Alicante

El Consell acuerda el mantenimiento de la red de las oficinas turísticas de Alicante

¿Quieres resultados o excusas? ¿Dónde está tu cartel de “vuelvo a las 10:30”?

¿Quieres resultados o excusas? ¿Dónde está tu cartel de “vuelvo a las 10:30”?

La UE aprueba permitir que se conduzca desde los 17 años en compañía de un mayor de edad

La UE aprueba permitir que se conduzca desde los 17 años en compañía de un mayor de edad

Las trampas para perros vuelven en tiempo récord a los parques de Alicante

Las trampas para perros vuelven en tiempo récord a los parques de Alicante

Hazlo de película, dona sangre en Alicante

Hazlo de película, dona sangre en Alicante

EN VÍDEO | Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar

EN VÍDEO | Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar

Adriana Carvajal, experta en empleo: "Esto es lo que tienes que hacer para conseguir trabajo en las mejores empresas del mundo"

Adriana Carvajal, experta en empleo: "Esto es lo que tienes que hacer para conseguir trabajo en las mejores empresas del mundo"
Tracking Pixel Contents