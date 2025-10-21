"Una quinta portuguesa" lidera las nominaciones a los Premios Lola Gaos, que se fallan en Alicante
La cinta coproducida por Jaibo Films aspira a 11 premios y la productora alicantina está presente con otros cuatro títulos. David Valero obtiene 4 nominaciones con "Enemigos", dos logra Luis Ivars por "Parecido a un asesinato" y "A la cara", de Javier Marco, y Lucía Forner, uno con "Berta"
Una quinta portuguesa, la película de Avelina Prat coproducida por la alicantina Jaibo Films, de Adán Aliaga y Miguel Molina, encabeza las nominaciones a los Premios Lola Gaos del audiovisual valenciano con 11 nominaiones, incluidas mejor largometraje de ficción, dirección, guion y actriz protagonista. Le siguen Pequeños calvarios de Javier Polo, con 10 nominaciones, y Un bany propi de Lucía Casañ, con 8. También destacan La buena letra (6 nominaciones) y títulos como la serie codirigida por Aliaga, Favàritx (4). En otras categorías figuran candidaturas de profesionales vinculados a diferentes producciones, entre ellas Enemigos, una historia creada y dirigida por el sanvicentero David Valero, que cuenta con 4 nominaciones, presentada a título individual.
La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) y el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana han dado a conocer este martes en el marco de la Mostra de València las nominaciones a la octava edición de estos premios, que reconocen los mejores trabajos del último año en el sector audiovisual valenciano. En esta edición, los académicos y académicas han visionado un total de 72 obras, que han sumado 458 candidaturas frente a las 347 de la pasada edición. Estas proceden de más de 80 producciones de ficción, documental, animación, televisión, radio, publicidad y videojuegos, consolidando el récord histórico de participación.
En esta edición han participado 441 académicos en el proceso de votación. La presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha destacado que esta edición "es un reflejo claro de la vitalidad de una industria que crece en cantidad, calidad y reconocimiento social", y ha subrayado "el notable aumento de candidaturas y la incorporación de nuevas categorías que refuerzan el vínculo de la Acadèmia con el territorio y la sociedad".
Nominaciones con sello alicantino
Alicante está presente en buena parte de las producciones que aspiran a premios. En detalle, además de las once nominaciones de Una quinta portuguesa -mejor largometraje de ficción, dirección, guion, actriz (Maria de Medeiros) y actor (Malolo Solo), música original (Vincent Barrière), dirección de fotografía e iluminación, montaje, sonido, direción de producción y vestuario-, destacan las cuatro de Enemigos, de David Valero -mejor dirección, guion junto a Alfonso Amador, dirección artística y actriz de reparto (la oriolana Luna Pamies)- en el quinto largometraje del director de San Vicente del Rapeig, que ha contado con el respaldo de Amazon MGM Studios, rodado hace dos años en Alicante.
Con dos nominaciones figuran el compositor alicantino Luis Ivars, finalista en los Lola Gaos como autor de la música original de la película de Antonio Hernández Parecido a un asesinato, que también aspira a premio como autor de la canción original, Caminar el tiempo, creada junto a la ilicitana Blanca Paloma, así como el largometraje A la cara, del alicantino ganador de un Goya Javier Marco, que cuenta con las nominaciones de mejor actriz protagonista (la pinosera Sonia Almarcha) y mejor actor de reparto (Roberto Álamo).
Jaibo Films, que también ha producido junto a Umbracle Films la película de Ion de Sosa Balearic, rodada en la provincia de Alicante, está presente con este título en la carrera al Premio Joven al Mejor Largometraje y al premio a la mejor música original con Ecos de Xenia Rubio. Asimismo, la productora está detrás de dos cortometrajes documentales que aspiran a premio: Arcén, de Pau Colomina, y Flors de plàstic, de Adán Aliaga, también nominado a mejor largometraje documental con Beckett y el rinoceronte blanco.
Por último, la ilicitana Lucía Forner Segarra, también figura con su premiado corto Berta como finalista al mejor cortometraje de ficción.
Los premios se fallan en Alicante
Los Premios Lola Gaos 2025 se fallarán en Alicante el próximo viernes 14 de noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). La gala, dirigida por Rafa Piqueras y con guion de Laura Pérez, será retransmitida por À Punt, como parte de su compromiso con el sector audiovisual, y contará con la actriz Inma Sancho como presentadora.
Listado completo de nominaciones
Mejor vestuario
Giovanna Ribes por La buena letra
Giovanna Ribes por Una quinta portuguesa
Inés Roig Liverato por La invasió dels bàrbars
Raquel Porter por Un bany propi
Ruth Sempere por Pequeños calvarios
Mejor maquillaje y peluquería
Esther Guillem, Pilar Guillem por La buena letra
Vicen Betí, Fina Espert por La invasió dels bàrbars
Vicen Betí, Fina Espert por Un bany propi
Mejor dirección artística
Carlos Ramón Almenar por Enemigos
Maje Tarazona por La cena
Mireia Soto por Pequeños calvarios
Mejor dirección de producción
Goretti Pagès por Una quinta portuguesa
Lorena Lluch por La buena letra
María José Rocher por Un bany propi
Mejor actor de reparto
Arturo Valls por Pequeños calvarios
Carles Sanjaime por Un bany propi
Roberto Álamo por A la cara
Víctor Palmero por Cel meu infern teu
Mejor actriz de reparto
Amparo Báguena por Un bany propi
Gloria March Chulvi por La cena
Luna Pamies por Enemigos
Mejor sonido
Dani Navarro por Favàritx
Iván Martínez-Rufat por La invasió dels bàrbars
Iván Martínez-Rufat por Una quinta portuguesa
Martín Touron, Xavier Mulet, Mario González, Mayte Cabrera por Pequeños calvarios
Mejor montaje
Ernesto Arnal, Vicente Ibáñez, Yago Muñiz por Pequeños calvarios
Juliana Montañés por Una quinta portuguesa
Pepa Roig por Un bany propi
Mejor dirección de fotografía e iluminación
Beatriz Sastre por Pequeños calvarios
Gabo Guerra por Favàritx
Santiago Racaj por Una quinta portuguesa
Mejor música original
Arnau Bataller por Nena
Luis Ivars por Parecido a un asesinato
Vincent Barrière por Una quinta portuguesa
Mejor canción original
Caminar el tiempo, de Blanca Paloma y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Pequeños calvarios, de Jhonny B. Zero (Pequeños calvarios)
Ecos, de Xenia Rubio (Balearic)
Mejor guion
Alfonso Amador, David Valero por Enemigos
Avelina Prat por Una quinta portuguesa
Celia Rico por La buena letra
Mejor actor protagonista
Abdelatif Hwidar por Favàritx
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Vito Sanz por Pequeños calvarios
Mejor actriz protagonista
Sonia Almarcha por A la cara
Nuria González por Un bany propi
Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor dirección
Avelina Prat por Una quinta portuguesa
David Valero por Enemigos
Javier Polo por Pequeños calvarios
Mejor cortometraje de animación
Buffet paraíso, de Hampa Studio, WKND
Carmela, de Pangur Animation, Mansalva Films, Foliascope
Sweet Cabanyal, de Barreira Arte y Diseño
Mejor cortometraje documental
Arcén, de Jaibo Films
Flors de plàstic, de Jaibo Films
Los chicos con las chicas, de When Lights Are Low
Mejor cortometraje de ficción
Berta, de Lucía Forner Segarra
Còlera, de Aire de Cinema, Wicker Films
Pálpito, de Projecta Films & Media
Mejor serie documental
Ignorant, de Tarannà Films
Informe, 2.ª temporada, de Bisílaba
Mejor serie de ficción
Favàritx, de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing, Volf Entertainment
Mejor programa de televisión de proximidad
Aquí la 8, de Televisión Popular del Mediterráneo
Dejavú, de Creaconcepto
Xino Xano, de Microfilm 2.0
Mejor programa de radio de proximidad
Càmera i acció, de Canals Ràdio
Mejor campaña de publicidad comprometida y de proximidad
All i pebre, de Inquieta Films
Valor incalculable, de Amparo & Asociados, Montaña Studio
Voler millor, de Amparo & Asociados, Laquadra TV
Mejor videojuego
Bambas!, de DevilishGames
Just Work, de Barreira Arte y Diseño
The Iron Chronicle, de Barreira Arte y Diseño
Premio Joven al mejor largometraje
Balearic, de Umbracle Cine
Un bany propi, de Producciones Televisivas Mecomlys
Mejor largometraje de animación
El tesoro de Barracuda, de Hampa Studio, Inicia Films
Mejor largometraje documental
Beckett y el rinoceronte blanco, de Jaibo Films
Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop, de Tarannà Films
Equipo Crónica. Arte de trinchera, de Estrela Audiovisual, Dacsa Produccions, Zootropo Studio, Corporación RTVE
Mejor largometraje de ficción
La buena letra, de Misent Producciones, Mod Producciones, Arcadia Motion Pictures
Pequeños calvarios, de Pequeños Calvarios AIE, Los Hermanos Polo Films, Japónika Films
Una quinta portuguesa, de Jaibo Films, Almendros Blancos AIE (Distinto Films, Jaibo Films)
