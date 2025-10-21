"Una quinta portuguesa" lidera las nominaciones a los Premios Lola Gaos, que se fallan en Alicante

Una quinta portuguesa, la película de Avelina Prat coproducida por la alicantina Jaibo Films, de Adán Aliaga y Miguel Molina, encabeza las nominaciones a los Premios Lola Gaos del audiovisual valenciano con 11 nominaiones, incluidas mejor largometraje de ficción, dirección, guion y actriz protagonista. Le siguen Pequeños calvarios de Javier Polo, con 10 nominaciones, y Un bany propi de Lucía Casañ, con 8. También destacan La buena letra (6 nominaciones) y títulos como la serie codirigida por Aliaga, Favàritx (4). En otras categorías figuran candidaturas de profesionales vinculados a diferentes producciones, entre ellas Enemigos, una historia creada y dirigida por el sanvicentero David Valero, que cuenta con 4 nominaciones, presentada a título individual.

La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) y el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana han dado a conocer este martes en el marco de la Mostra de València las nominaciones a la octava edición de estos premios, que reconocen los mejores trabajos del último año en el sector audiovisual valenciano. En esta edición, los académicos y académicas han visionado un total de 72 obras, que han sumado 458 candidaturas frente a las 347 de la pasada edición. Estas proceden de más de 80 producciones de ficción, documental, animación, televisión, radio, publicidad y videojuegos, consolidando el récord histórico de participación.

En esta edición han participado 441 académicos en el proceso de votación. La presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha destacado que esta edición "es un reflejo claro de la vitalidad de una industria que crece en cantidad, calidad y reconocimiento social", y ha subrayado "el notable aumento de candidaturas y la incorporación de nuevas categorías que refuerzan el vínculo de la Acadèmia con el territorio y la sociedad".

Nominaciones con sello alicantino

Alicante está presente en buena parte de las producciones que aspiran a premios. En detalle, además de las once nominaciones de Una quinta portuguesa -mejor largometraje de ficción, dirección, guion, actriz (Maria de Medeiros) y actor (Malolo Solo), música original (Vincent Barrière), dirección de fotografía e iluminación, montaje, sonido, direción de producción y vestuario-, destacan las cuatro de Enemigos, de David Valero -mejor dirección, guion junto a Alfonso Amador, dirección artística y actriz de reparto (la oriolana Luna Pamies)- en el quinto largometraje del director de San Vicente del Rapeig, que ha contado con el respaldo de Amazon MGM Studios, rodado hace dos años en Alicante.

El director David Valero, en el centro, entre Hugo Welzel y Christian Checa, protagonistas de "Enemigos" / Juanma Bernabeu Martínez

Con dos nominaciones figuran el compositor alicantino Luis Ivars, finalista en los Lola Gaos como autor de la música original de la película de Antonio Hernández Parecido a un asesinato, que también aspira a premio como autor de la canción original, Caminar el tiempo, creada junto a la ilicitana Blanca Paloma, así como el largometraje A la cara, del alicantino ganador de un Goya Javier Marco, que cuenta con las nominaciones de mejor actriz protagonista (la pinosera Sonia Almarcha) y mejor actor de reparto (Roberto Álamo).

Jaibo Films, que también ha producido junto a Umbracle Films la película de Ion de Sosa Balearic, rodada en la provincia de Alicante, está presente con este título en la carrera al Premio Joven al Mejor Largometraje y al premio a la mejor música original con Ecos de Xenia Rubio. Asimismo, la productora está detrás de dos cortometrajes documentales que aspiran a premio: Arcén, de Pau Colomina, y Flors de plàstic, de Adán Aliaga, también nominado a mejor largometraje documental con Beckett y el rinoceronte blanco.

Por último, la ilicitana Lucía Forner Segarra, también figura con su premiado corto Berta como finalista al mejor cortometraje de ficción.

Los premios se fallan en Alicante

Los Premios Lola Gaos 2025 se fallarán en Alicante el próximo viernes 14 de noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). La gala, dirigida por Rafa Piqueras y con guion de Laura Pérez, será retransmitida por À Punt, como parte de su compromiso con el sector audiovisual, y contará con la actriz Inma Sancho como presentadora.

Listado completo de nominaciones

Mejor vestuario

Giovanna Ribes por La buena letra

Giovanna Ribes por Una quinta portuguesa

Inés Roig Liverato por La invasió dels bàrbars

Raquel Porter por Un bany propi

Ruth Sempere por Pequeños calvarios

Mejor maquillaje y peluquería

Esther Guillem, Pilar Guillem por La buena letra

Vicen Betí, Fina Espert por La invasió dels bàrbars

Vicen Betí, Fina Espert por Un bany propi

Mejor dirección artística

Carlos Ramón Almenar por Enemigos

Maje Tarazona por La cena

Mireia Soto por Pequeños calvarios

Mejor dirección de producción

Goretti Pagès por Una quinta portuguesa

Lorena Lluch por La buena letra

María José Rocher por Un bany propi

Mejor actor de reparto

Arturo Valls por Pequeños calvarios

Carles Sanjaime por Un bany propi

Roberto Álamo por A la cara

Víctor Palmero por Cel meu infern teu

Mejor actriz de reparto

Amparo Báguena por Un bany propi

Gloria March Chulvi por La cena

Luna Pamies por Enemigos

Mejor sonido

Dani Navarro por Favàritx

Iván Martínez-Rufat por La invasió dels bàrbars

Iván Martínez-Rufat por Una quinta portuguesa

Martín Touron, Xavier Mulet, Mario González, Mayte Cabrera por Pequeños calvarios

Mejor montaje

Ernesto Arnal, Vicente Ibáñez, Yago Muñiz por Pequeños calvarios

Juliana Montañés por Una quinta portuguesa

Pepa Roig por Un bany propi

Mejor dirección de fotografía e iluminación

Beatriz Sastre por Pequeños calvarios

Gabo Guerra por Favàritx

Santiago Racaj por Una quinta portuguesa

Mejor música original

Arnau Bataller por Nena

Luis Ivars por Parecido a un asesinato

Vincent Barrière por Una quinta portuguesa

Mejor canción original

Caminar el tiempo, de Blanca Paloma y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)

Pequeños calvarios, de Jhonny B. Zero (Pequeños calvarios)

Ecos, de Xenia Rubio (Balearic)

Mejor guion

Alfonso Amador, David Valero por Enemigos

Avelina Prat por Una quinta portuguesa

Celia Rico por La buena letra

Mejor actor protagonista

Abdelatif Hwidar por Favàritx

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Vito Sanz por Pequeños calvarios

Mejor actriz protagonista

Sonia Almarcha por A la cara

Nuria González por Un bany propi

Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor dirección

Avelina Prat por Una quinta portuguesa

David Valero por Enemigos

Javier Polo por Pequeños calvarios

Mejor cortometraje de animación

Buffet paraíso, de Hampa Studio, WKND

Carmela, de Pangur Animation, Mansalva Films, Foliascope

Sweet Cabanyal, de Barreira Arte y Diseño

Mejor cortometraje documental

Arcén, de Jaibo Films

Flors de plàstic, de Jaibo Films

Los chicos con las chicas, de When Lights Are Low

Mejor cortometraje de ficción

Berta, de Lucía Forner Segarra

Còlera, de Aire de Cinema, Wicker Films

Pálpito, de Projecta Films & Media

Mejor serie documental

Ignorant, de Tarannà Films

Informe, 2.ª temporada, de Bisílaba

Mejor serie de ficción

Favàritx, de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing, Volf Entertainment

Mejor programa de televisión de proximidad

Aquí la 8, de Televisión Popular del Mediterráneo

Dejavú, de Creaconcepto

Xino Xano, de Microfilm 2.0

Mejor programa de radio de proximidad

Càmera i acció, de Canals Ràdio

Mejor campaña de publicidad comprometida y de proximidad

All i pebre, de Inquieta Films

Valor incalculable, de Amparo & Asociados, Montaña Studio

Voler millor, de Amparo & Asociados, Laquadra TV

Mejor videojuego

Bambas!, de DevilishGames

Just Work, de Barreira Arte y Diseño

The Iron Chronicle, de Barreira Arte y Diseño

Premio Joven al mejor largometraje

Balearic, de Umbracle Cine

Un bany propi, de Producciones Televisivas Mecomlys

Mejor largometraje de animación

El tesoro de Barracuda, de Hampa Studio, Inicia Films

Mejor largometraje documental

Beckett y el rinoceronte blanco, de Jaibo Films

Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop, de Tarannà Films

Equipo Crónica. Arte de trinchera, de Estrela Audiovisual, Dacsa Produccions, Zootropo Studio, Corporación RTVE

Mejor largometraje de ficción

La buena letra, de Misent Producciones, Mod Producciones, Arcadia Motion Pictures

Pequeños calvarios, de Pequeños Calvarios AIE, Los Hermanos Polo Films, Japónika Films

Una quinta portuguesa, de Jaibo Films, Almendros Blancos AIE (Distinto Films, Jaibo Films)