Alicante se prepara para volver al 2007: Tito El Bambino, K-Narias y Danny Romero encabezan el Reggaeton Millennial Fest 2026
El festival que agotó entradas en su primera edición regresa con más ritmo, nostalgia y perreo del que tu cuerpo (ya no tan joven) recuerda
Si eres de los que recuerda aquella época en la que podías perrear hasta el suelo sin tener agujetas al día siguiente, este verano tienes cita en Alicante. El Reggaeton Millennial Fest vuelve los días 7 y 8 de agosto de 2026 con una edición que promete hacer temblar el suelo (y las rodillas) de todo el recinto.
El festival, que agotó entradas en su estreno, acaba de revelar su primer avance de cartel, encabezado por Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera y el dúo mítico DJ Rajobos & DJ Nev con su show conjunto La Fusión Perfecta.
Pero no estarán solos: la fiesta se completa con una alineación de DJ nacionales que garantizan ritmo y nostalgia a partes iguales, Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter; todos dispuestos a devolverle a Alicante el espíritu de las discotecas de los 2000.
Cartel del Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante
Tito El Bambino: el Patrón vuelve al mando
El puertorriqueño Tito El Bambino, pionero del reggaeton, aterriza en Alicante con sus himnos eternos: Felina o Mi cama huele a ti. El artista promete un repaso por los temas que definieron una era y que, con solo sonar, consiguen que medio público grite “¡temazo!” sin pensarlo.
Danny Romero y K-Narias: los canarios que marcaron una generación
El creador de Agáchate, Danny Romero, llega en plena forma y con nuevo EP bajo el brazo. A su lado, las inconfundibles K-Narias celebran 20 años de carrera demostrando que su mezcla de reggaeton y merengue sigue siendo sinónimo de fiesta. Si escuchas No te vistas que no vas y te tiemblan las piernas, ya sabes dónde vas a acabar.
Kiko Rivera y los DJ que nunca fallan
Kiko Rivera pondrá el punto más gamberro con su mezcla de ritmos urbanos y éxitos como Quítate el top o Chica Loca. Y atención a la joya nostálgica: DJ Rajobos y DJ Nev vuelven a unir fuerzas en La Fusión Perfecta, un repaso a los himnos del reggaeton y el electrolatino que marcaron los años dorados del género.
Un festival hecho de recuerdos (y perreo sin remordimientos)
El Reggaeton Millennial Fest no es un festival cualquiera: es una máquina del tiempo con base en Alicante. Durante dos jornadas, el público revivirá la era del Fotolog, las tardes de Tuenti y los primeros Nokia con linterna, con zonas temáticas, espectáculos y una puesta en escena que promete superar la de su primera edición.
Así que ya lo sabes: Alicante volverá a sonar como en 2007. Y si consigues perrear sin agujetas al día siguiente… considérate oficialmente un superviviente del reggaeton clásico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre