Alicante se prepara para volver al 2007: Tito El Bambino, K-Narias y Danny Romero encabezan el Reggaeton Millennial Fest 2026

Si eres de los que recuerda aquella época en la que podías perrear hasta el suelo sin tener agujetas al día siguiente, este verano tienes cita en Alicante. El Reggaeton Millennial Fest vuelve los días 7 y 8 de agosto de 2026 con una edición que promete hacer temblar el suelo (y las rodillas) de todo el recinto.

El festival, que agotó entradas en su estreno, acaba de revelar su primer avance de cartel, encabezado por Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera y el dúo mítico DJ Rajobos & DJ Nev con su show conjunto La Fusión Perfecta.

Pero no estarán solos: la fiesta se completa con una alineación de DJ nacionales que garantizan ritmo y nostalgia a partes iguales, Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter; todos dispuestos a devolverle a Alicante el espíritu de las discotecas de los 2000.

Avance del cartel del Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante / INF

Cartel del Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante

Tito El Bambino: el Patrón vuelve al mando

El puertorriqueño Tito El Bambino, pionero del reggaeton, aterriza en Alicante con sus himnos eternos: Felina o Mi cama huele a ti. El artista promete un repaso por los temas que definieron una era y que, con solo sonar, consiguen que medio público grite “¡temazo!” sin pensarlo.

Tito El Bambino, artista confirmado para el próximo Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante. / INFORMACIÓN

Danny Romero y K-Narias: los canarios que marcaron una generación

El creador de Agáchate, Danny Romero, llega en plena forma y con nuevo EP bajo el brazo. A su lado, las inconfundibles K-Narias celebran 20 años de carrera demostrando que su mezcla de reggaeton y merengue sigue siendo sinónimo de fiesta. Si escuchas No te vistas que no vas y te tiemblan las piernas, ya sabes dónde vas a acabar.

K-Narias, artistas confirmadas para el próximo Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante. / INFORMACIÓN

Kiko Rivera y los DJ que nunca fallan

Kiko Rivera pondrá el punto más gamberro con su mezcla de ritmos urbanos y éxitos como Quítate el top o Chica Loca. Y atención a la joya nostálgica: DJ Rajobos y DJ Nev vuelven a unir fuerzas en La Fusión Perfecta, un repaso a los himnos del reggaeton y el electrolatino que marcaron los años dorados del género.

Un festival hecho de recuerdos (y perreo sin remordimientos)

El Reggaeton Millennial Fest no es un festival cualquiera: es una máquina del tiempo con base en Alicante. Durante dos jornadas, el público revivirá la era del Fotolog, las tardes de Tuenti y los primeros Nokia con linterna, con zonas temáticas, espectáculos y una puesta en escena que promete superar la de su primera edición.

Así que ya lo sabes: Alicante volverá a sonar como en 2007. Y si consigues perrear sin agujetas al día siguiente… considérate oficialmente un superviviente del reggaeton clásico.