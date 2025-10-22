Albert Pla se rinde ante un artista de Alicante: "Es buenísimo"

Hay personas que despiertan simpatía de forma natural. El caso de Albert Pla (Sabadell, 1966) es distinto: su figura provoca, a partes iguales, curiosidad y contrariedad. Su presencia nunca deja indiferente a nadie, y él mismo admite no saber por qué genera ese efecto en la gente: “Tantos años haciendo esto y todavía no he averiguado el porqué”. El hombre orquesta de la escena cultural española, que hace música con la misma naturalidad con la que crea espectáculos escénicos o actúa en cine y televisión, cierra este sábado 25 de octubre su gira Rumbagenarios en la Sala The One de San Vicente del Raspeig, antes de poner el broche final en la Razzmatazz de Barcelona.

Robe Iniesta me dijo una vez que huía de la exposición mediática, pero que el mainstream acabó sobreponiéndose en su vida. ¿Siente algo parecido?

No sé… yo soy un poco ajeno a todo eso. Es cierto que cuando sales un par de días en la tele, la gente enseguida te dice: “¡Eh, veo que estás trabajando mucho!”. Pero si no apareces, da la impresión de que no trabajes tanto. A veces sales en la tele y estás en todas partes, pero la fama dura tres semanas. Después, nadie se acuerda.

La sociedad está llena de estímulos y nada dura lo suficiente.

En este oficio haces algo y un mes después ya hay “otra cosa, mariposa”. Lo único que te queda, lo único que tienes, es hacer canciones, escribir guiones, pensar dramaturgias… porque no puedes evitarlo. No sabes cuándo te llegará una idea ni cómo acabará. Pero mientras eso siga pasando, seguiré enseñándolo aunque de diez ideas, solo una salga bien.

El inconfundible Albert Pla, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

Cuando sale mucho en la tele, ¿el mundo le mida diferente?

No sé lo que piensan de mí porque me relaciono muy poco con las redes sociales. Me da la sensación de que es trabajar el doble, y no quiero trabajar el doble. En mi caso las productoras te ofrecen cosas, tú decides si las aceptas o no, y ya está. Solo me fijo en cuánto me van a pagar, no en lo maravilloso que dicen que soy. Hago lo que me nace en cada momento sin pensar en lo que opinan de mí.

¿Qué es para usted el éxito?

Lo que me permite poder seguir haciendo lo que hago y con la gente que quiero. Esa es la clave. Siempre he trabajado con el mismo equipo: Judit Farrés, que se encarga de los arreglos y las producciones, y además es mi mujer; y Diego Cortés, con quien llevo 25 años. Somos una empresa familiar, vamos a nuestro ritmo y siempre nos ha ido mejor de lo que esperábamos.

Los pequeños sueños sociales que tuve de joven ya veo que no se van a hacer realidad

Musicalmente, siempre ha parecido más cerca de los marginados que de los triunfadores. En una sociedad que exalta el éxito como un logro monetario, ¿cómo lo ve?

Está bien que alguien dé esperanza a la gente joven, porque en los otros campos profesionales, o en la vida misma, parece que no hay ninguna. Ya que no puedes montar una ferretería, una farmacia o una pequeña empresa, ni dedicarte a escribir, ni siquiera a ser albañil, pues está bien que te digan que si cantas te vas a hacer millonario.

Antaño creían que en 2025 estaríamos montados en coches voladores y, en cambio, estamos atrapados en estafas piramidales.

Sí, sí… la puntita de la pirámide duele (ríe). Pero la verdad es que la evolución de la sociedad me la trae sin cuidado, y más a mi edad. Los pequeños sueños sociales que tuve de joven ya veo que no se van a hacer realidad. Lo miro con calma y resignación.

¿Qué sueños eran esos?

Eso de los coches voladores, la paz, el fin del hambre… cosas básicas. Pero ya veo que ni paz ni igualdad ni nada.

Cuando uno hace música, a veces piensa que puede cambiar algo. ¿Le frustra ver que su música cala en la gente pero no en la sociedad?

No, porque nunca ha sido mi intención adoctrinar ni abrirle los ojos a nadie. Yo hago lo que hago porque no puedo evitarlo. Me sale así. No puedo decir “voy a hacer una canción de amor” o “una canción por la paz”. Las canciones te salen sin poder controlarlas.

No me considero transgresor, porque tampoco sé lo que significa

¿Cuesta más ser artista ahora que antes?

No, creo que la situación actual es la normal. Siempre ha costado. Cuando había rock and roll también existía mucha gente que quería hacerlo. Ahora hay más personas haciendo la música que prometen que funcionará, pero también hay quienes hacen cosas distintas. Al final, el que crea, lo hace porque no puede evitarlo.

¿En 2025, cuando parece que todo esté inventado, se puede ser transgresor? Es una etiqueta que le han puesto mucho a usted.

No lo sé. Esos adjetivos van bien para los managers que quieren vender tu propuesta o para los periodistas que dicen "oh, qué palabra más bonita". Pero a mí me son ajenas todas esas etiquetas. No me considero transgresor, porque tampoco sé lo que significa.

Cartel oficial del concierto de Albert Pla en Alicante junto a la Surprise Band / INFORMACIÓN

¿Hay alguna palabra que le defina artísticamente?

No, pero tampoco la necesito. Con Albert Pla me basta.

Su próximo concierto, que tendrá lugar en Alicante, será el último antes de cerrar gira en Razzmatazz. ¿Cómo la valora?

Una delicia. Me ha permitido volver a trabajar con Judit y con Diego en el escenario después de tiempo. Ha sido una catarsis divertida. Somos un equipo de once personas: los de vídeo, las chicas que cantan y bailan… Hemos ido a divertirnos y a hacer fiesta.

¿Nota diferencias entre actuar en Cataluña y hacerlo en otros lugares?

Claro. En Cataluña tengo un repertorio que en España no conocen. Cada canción significa algo distinto allí. En Alicante o en otros sitios, sobre todo cuando actúo en teatros, canto yo solo, con el público sentado, descubriendo las historias. En cambio, en la Sala The One será un concierto más festivo, con gente que conoce el repertorio y puede bailar, cantar, tomarse una cerveza… Además, se subirá conmigo al escenario el rapero Jaloner, que es de allí, de Alicante. Lo descubrí hace poco y me parece buenísimo todo lo que hace.