La dramaturga valenciana Patricia Pardo, nueva invitada del Club Arniches

Un acercamiento al mundo del teatro desde otra perspectiva. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, retoma el proyecto Club Arniches para la temporada 2025-26 en Alicante con la visita de la creadora y dramaturga valenciana Patricia Pardo, aprovechando la representación de la obra Canviarem bolquers segons el BOE el domingo 16 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatre Arniches, dentro del marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

En palabras de la delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo: “Retomamos Club Arniches, y lo hacemos en muy buena compañía gracias a la implicación de la Muestra de Teatro. Además nos encanta que esta primera sesión sea de la mano de una profesional valenciana tan talentosa como Patrícia Pardo”. Los participantes en la actividad se reunirán el mismo domingo, a las 17.30 horas, con la dramaturga.

El coliseo ha abierto las inscripciones para las personas interesadas en participar, que una vez confirmadas, podrán adquirir su entrada por seis euros, un precio que incluye el texto de la obra y el encuentro con la autora. De esta forma, el Club Arniches ofrece un contacto directo del público con profesionales de las artes escénicas, en un formato de encuentros donde pueden aproximarse al testimonio en primera persona de artistas, directores y escritores vinculados a la programación anual del teatro.

Sobre la autora

Patrícia Pardo es directora, dramaturga, payasa, actriz y pedagoga. Desde 2007 es directora escénica y componente de la compañía de circo contemporáneo que toma su nombre, con la que ha actuado en América Latina, Europa y Australia con espectáculos como Cuina!, Madonna, La vaca que riu o Cul Kombat.

La autora y dramaturga Patricia Pardo / INFORMACIÓN

Paralelamente trabaja como directora y dramaturga para diferentes instituciones y compañías de artes escénicas valencianas. Con más de 20 obras estrenadas como dramaturga, destacan Perenne, para el IVC; Presoners (Coautoria. Premio IVC Millor Text 2021), para Albena Teatre, o Els nostres (Coautoria. Premio de la Crítica del AELC 2020).

En su último trabajo, Canviarem bolquers segons el BOE, Patrícia desarrolla una comedia que navega entre el teatro del absurdo anclado en situaciones cotidianas, y el teatro multiuniverso, donde diferentes personajes conviven a la vez en diferentes situaciones para intentar dar una visión poliédrica de los retos a los que nos enfrentamos desde el principio de la humanidad.

