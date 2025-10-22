Gastro Cinema recorre los libros de cocina de la Universidad de Alicante

El festival Gastro Cinema de Alicante ha presentado este miércoles la colección de gastronomía del servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Centro Gastrerra de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra UA-Dénia. En la presentación han intervenido el director de Gastro Cinema, Vicente Seva; el director del comité editorial de la colección, Josep Bernabeu Mestre; el director del Servicio de Publicaciones de la UA, Vicente Navarro; y la directora de Gasterra, Juana Jordá.

Josep Bernabeu ha señalado que el festival es "una plataforma fundamental para promover la gastronomía desde una mirada cultural, utilizando el cine como vehículo para acercar el conocimiento gastronómico al público". El ponente ha explicado que la colección de la UA reúne obras de carácter divulgativo y académico que abordan la cocina y el hecho gastronómico desde múltiples perspectivas —histórica, cultural, científica y creativa— con el objetivo de promover el conocimiento, preservar el patrimonio culinario y consolidar el papel de la universidad como referente investigador en este ámbito.

La guía enoturística "Enomaníacos" / INFORMACIÓN

Durante el acto también se ha presentado la guía Enomaníacos, editada por 5Barricas, que propone un original recorrido por el enoturismo de la Comunidad Valenciana, abordado desde un enfoque cercano, divulgativo y con una mirada apasionada a la cultura del vino.

Degustación de herberos

La jornada ha concluido con una degustación de herberos de la Sierra de Mariola, bebida tradicional alicantina elaborada con botánicos de la montaña. La cata ha estado dirigida por el profesor Segundo Ríos, con la colaboración de Gasterra y la Estación Biológica y Jardín Botánico Torretes de la UA.

Degustación de herberos en la presentación / INFORMACIÓN

Vicente Seva ha destacado la importancia de contar con "una institución que apuesta decididamente por la investigación, la formación y la difusión de la gastronomía", tras subrayar que "esta colaboración refuerza el espíritu del festival, que busca unir el cine y la cocina como expresiones culturales y creativas capaces de proyectar la identidad de Alicante".

Clausura del festival

El festival se clausura este jueves, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante En la gala se entregarán los premios al Mejor cortometraje, Mejor cortometraje medioambiental, el premio Gastro Cinema Solidario a Cáritas Alicante y el Premio de Honor Gastro Cinema 2025 al chef Nazario Cano.