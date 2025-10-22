La prenda de vestir a la que llamas por el nombre de una mujer difunta (gracias al cine)

Un 22 de octubre de 1917 nació en Tokio Joan de Beauvoir de Havilland, más conocida por el nombre artístico de Joan Fontaine. Y, aunque Japón pille un poco lejos y Hollywood más de lo mismo, esta mujer logró cambiar el diccionario de la lengua española gracias a un simple detalle de vestuario. Y es que los años 40 y 50 conformaron una edad de oro de las adaptaciones de novela negra y suspense al cine, corriente influenciada por el trauma social que supuso la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos títulos logró influenciar nuestro diccionario hasta el punto de añadir una acepción.

Una influencer del terror

A partir de los años 40, Joan protagonizó papeles inolvidables; desde la adaptación en 1943 de la 'Jane Eyre' de Charlotte Brontë (junto a Orson Welles) hasta otra adaptación, esta de Stefan Zweig en 'Carta de una desconocida' (1948). Pero fue un papel en concreto el que la catapultó hacia el estrellato: En 1940, Alfred Hitchcock adaptó una de las novelas más aclamadas de Daphne du Maurier al cine: Rebecca. De esta misma autora inglesa también son 'Jamaica Inn' y 'Los pájaros' (esta última escrita en el 52 y llevada al cine once años después).

'Rebeca' llegó a España en 1942 y su éxito cambió la forma de concebir el vocabulario estilístico para siempre. El personaje de Fontaine influyó tanto en el público que en España se puso de moda el jersey de punto abotonado y sin cuello que vestía en el filme por el nombre de la película... que no de su protagonista, puesto que Rebeca es, en realidad, la difunta mujer del marido del personaje que encarna Fontaine. Así que podríamos decir que, además de acepción cinematográfica, en España llamamos al "cárdigan" por el nombre de un fantasma. Un dato relevante del relato es la ausencia de nombre propio de la protagonista: tanto en la novela de Daphne du Maurier como en la película de Hitchcock, se la conoce únicamente como “la segunda señora de Winter” o “Mrs. de Winter”. Esto no solo añadía suspense a la narración sino que reforzó el hecho de que se popularizara el nombre del "fantasma" a la hora de citar la prenda de vestir.

Cárdigan antes que rebeca

Según el Diccionario histórico de la lengua española, rebeca (como “chaqueta femenina de punto… sin cuello, abotonada delante”) proviene del título de la película de Hitchcock y se documenta por primera vez con esta acepción en 1944. A partir de la adaptación de la película homónima, la prenda de vestir tomó su propio nombre en la península. De hecho, el uso de rebeca se considera propio del español en Europa, mientras que en otros países hispanohablantes prevalece el vocablo cárdigan u otros términos locales, según la RAE. De esta forma, la nueva palabra desplazó a la antigua al menos en España, al punto de que la Real Academia Española incorporó rebeca en el diccionario debido a su uso recurrente. Un ejemplo más de cómo el cine cambia nuestra forma de ver el mundo y, también, de contarlo.

Actriz de Óscar

La interpretación de Joan Fontaine en el filme le valió su primera nominación a los Óscar y un rápido ascenso hacia papeles de gran relevancia, como los anteriormente mencionados. No obstante, no ganaría la estatuilla hasta el año siguiente: 1941 volvió a colaborar con Hitchcock en Suspicion(Sospecha), junto a Cary Grant, papel que le valió el Óscar a la mejor actriz. De hecho, Fontaine es la única intérprete que ha conseguido un Óscar por una actuación en una película de Hitchcock.