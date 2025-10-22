El "true crime" llega a Fahreheit 451 de Alicante con el caso de la Dalia Negra

La cultura contemporánea mantiene una estrecha relación con el true crime. Los casos reales de asesinatos y desapariciones marcan la deriva de las plataformas de streaming y de buena parte de la literatura actual. Atenta a esta tendencia, la librería Fahrenheit 451 de Alicante ha programado para el sábado 1 de noviembre la presentación de La chica muerta favorita de todos: El caso de la Dalia Negra y el detective de la multitud (Libros del K.O).

El evento, que comenzará a las 12 horas, contará con la presencia de la periodista Beatriz García Guirado, autora del libro, acompañada por el criminólogo y profesor de Criminología con perspectiva de género en la Universidad de Alicante, Dyango Bonsignore Fouquet. El texto parte de una pregunta que la autora se formuló antes de adentrarse en el caso: ¿qué ocurre cuando contamos un true crime desde el punto de vista de la víctima?

El 15 de enero de 1947 apareció en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una joven de veintidós años conocida como la Dalia Negra. El crimen nunca se resolvió y acabó convirtiéndose en un juego intelectual para escritores, periodistas y cineastas, que elaboraron todo tipo de teorías en torno a la víctima y su asesino. Habría sido un juego fascinante de no ser por un detalle: Elizabeth Short existió realmente.

Portada de "La chica muerta favorita de todos" de Beatriz García Guirado / INFORMACIÓN

Beatriz García Guirado viaja a Los Ángeles para desentrañar la industria macabra que rodea el caso y desenmascarar los clichés sensacionalistas y los relatos moralizantes que se esconden detrás. Con su investigación, devuelve a la víctima la individualidad que los aficionados al caso le arrebataron.

Sobre la autora

Beatriz García Guirado (Barcelona, 1983) es periodista, escritora y docente. Ha publicado las novelas El silencio de las sirenas (Salto de Página, 2016), La Tierra hueca (Aristas Martínez, 2019) y Los pies fríos (Sloper, 2022), además del ensayo Ballard Reloaded (H&O, 2023), escrito junto a Andreu Navarra. También ha participado en antologías de relatos y ensayos colectivos como El gran libro de Satán (Blackie Books, 2021) y Oculto David Lynch (Dilatando Mentes, 2022).