El "true crime" llega a Fahreheit 451 de Alicante con el caso de la Dalia Negra
La periodista Beatriz García Guirado visitará la librería alicantina para participar en un coloquio sobre su último libro, en el que desentraña los clichés que rodearon el caso de Elizabeth Short
La cultura contemporánea mantiene una estrecha relación con el true crime. Los casos reales de asesinatos y desapariciones marcan la deriva de las plataformas de streaming y de buena parte de la literatura actual. Atenta a esta tendencia, la librería Fahrenheit 451 de Alicante ha programado para el sábado 1 de noviembre la presentación de La chica muerta favorita de todos: El caso de la Dalia Negra y el detective de la multitud (Libros del K.O).
El evento, que comenzará a las 12 horas, contará con la presencia de la periodista Beatriz García Guirado, autora del libro, acompañada por el criminólogo y profesor de Criminología con perspectiva de género en la Universidad de Alicante, Dyango Bonsignore Fouquet. El texto parte de una pregunta que la autora se formuló antes de adentrarse en el caso: ¿qué ocurre cuando contamos un true crime desde el punto de vista de la víctima?
El 15 de enero de 1947 apareció en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una joven de veintidós años conocida como la Dalia Negra. El crimen nunca se resolvió y acabó convirtiéndose en un juego intelectual para escritores, periodistas y cineastas, que elaboraron todo tipo de teorías en torno a la víctima y su asesino. Habría sido un juego fascinante de no ser por un detalle: Elizabeth Short existió realmente.
Beatriz García Guirado viaja a Los Ángeles para desentrañar la industria macabra que rodea el caso y desenmascarar los clichés sensacionalistas y los relatos moralizantes que se esconden detrás. Con su investigación, devuelve a la víctima la individualidad que los aficionados al caso le arrebataron.
Sobre la autora
Beatriz García Guirado (Barcelona, 1983) es periodista, escritora y docente. Ha publicado las novelas El silencio de las sirenas (Salto de Página, 2016), La Tierra hueca (Aristas Martínez, 2019) y Los pies fríos (Sloper, 2022), además del ensayo Ballard Reloaded (H&O, 2023), escrito junto a Andreu Navarra. También ha participado en antologías de relatos y ensayos colectivos como El gran libro de Satán (Blackie Books, 2021) y Oculto David Lynch (Dilatando Mentes, 2022).
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA