ADDA Simfònica interpreta la obra del maestro Rodrigo de la gira por Japón

El segundo concierto de la temporada, en vísperas de la gira de la Orquesta ADDA Simfònica Alicante por ciudades japonesas, incluye la presencia de la guitarrista de Tokio Maori Muraji como solista del popular Concierto de Aranjuez del maestro valenciano Joaquín Rodrigo, que interpretarán en Fukuoka Shunan, Kawasaki y Tokio. El programa incluye suites de tres autores rusos: Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky y Khachaturiam.

Programa Alicante, ADDA, 24 de octubre 2025. A las 20 horas ADDA Simfònica Alicante Maori Muraji, guitarra Josep Vicent, director titular

Nikolai Andreievich Rimsky-Korsakov

(Tijvine, 1844 - Lioubensk, 1908)

Capricho español, suite para orquesta (opus 34)

Miembro del grupo de los Cinco, fundado por Balakirev, Rimsky-Korsakov fue una de las personalidades dominantes de la vida musical rusa de finales del siglo XIX, siendo el compositor de óperas más productivo de su país (quince obras líricas) además de un sinfonista nato y autor de un Tratado de orquestación que todavía dicta la ley en esta materia junto al de Berlioz. En 1887, después de la muerte de Borodin, emprendió Rimsky-Korsakov la terminación de la ópera El príncipe Igor, Para distraerse de ese trabajo escribió el Capricho español, concebido inicialmente como una página para violín y orquesta. Utilizó melodías de Ecos de España, colección de cantos y bailes populares de José Inzenga. Son una serie de temas españoles de carácter danzante que consiguen efectos orquestales variados, al igual que hiciera Glinka con Jota aragonesa y Noche de verano en Madrid. Al igual que Glinka, el compositor no estuvo nunca en España pero se sintió muy próximo al temperamento hispano. La suite orquestal fue estrenada en San Petersburgo el 31 de octubre de 1887 bajo la dirección del compositor y fue interpretada en París, en 1889, donde fue juzgada como «una verdadera España rusa, de una presunción sonora absolutamente delirante». La obra consta de cinco partes: Alborada (Vivo e estrepitoso), una danza que recuerda la obertura de la Carmen de Bizet; Variaciones (Andante con moto); Alborada (Vivo e estrepitoso), un retorno al primer tema ahora con los instrumentos de viento alternando con el violín solo; Escena y canto gitano, el corazón de la obra y donde los acordes de acompañamiento de la cuerda y el arpa imitan una guitarra, y Fandango asturiano, donde emplea las castañuelas entre los elementos de percusión antes de concluir con una repetición de la Alborada para asegurar la unidad cíclica de la obra.

Joaquín Rodrigo

(Puerto de Sagunto, 1902 - Madrid, 1999)

Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta

Joaquín Rodrigo se formó musicalmente en París, primero trabajando con Paul Dukas en la Schola Cantorum y después como alumno de musicología con André Pirro y Maurice Emmanuel. En 1939, finalizada la guerra civil española, regresó a su país con los esbozos del Concierto de Aranjuez en la maleta. Ese mismo año acabó la obra que se estrenaría 11 de diciembre de 1940 en Barcelona por Regino Sainz de la Maza como solista a la guitarra. El mismo solista la llevaría después a Bilbao y Madrid catapultando a Rodrigo a la fama, primero en España y después en el mundo entero. La solista de esta tarde, la japonesa Kaori Muraji, tuvo el privilegio de interpretar obras para el maestro Rodrigo en Madrid unos meses antes de su fallecimiento, además de realizar posteriormente grabaciones y giras del Concierto de Aranjuez, una obra que evoca el ambiente aristocrático del Real Sitio en el siglo XVIII. .

Piotr Ilyich Tchaikovsky

(Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893)

El lago de los cisnes, suite (opus 20.a)

Segunda presencia de obra de Tchaikovsky en esta temporada sinfónica tras haber escuchado el pasado día 3, en el concierto inaugural, su Cuarta Sinfonía. En esta ocasión es una suite del ballet El lago de los cisnes, obra de 1876. Tchaikovsky tuvo la intención de componer una suite con fragmentos del ballet pero nunca pudo realizarlo. En 1900 su editor, Jorgensen, publicó una serie de extractos seleccionados anónimamente. Desde entonces, han sido los directores de orquesta, como hoy hace el maestro Josep Vicent, quienes han construido diversas suites en función de sus gustos personales. Casi siempre han interpretado el Vals del primer acto, la Introducción del segundo acto, la Danza de los pequeños cisnes y el Paso de acción, las Danzas nacionales (entre las que figura una danza española) y la Escena final del cuarto acto.

Arma Khachaturian

(Kodjori, cerca de Thiblisi, 1903 - Moscú, 1978)

Spartacus, suite

Kachaturian se formó musicalmente en Moscú pero sigue siendo el principal representante de la música de su Armenia natal, cuyo folklore está siempre presente en sus composiciones y donde está considerado como un héroe nacional. En los años cincuenta del pasado siglo XX era, con Shostakovich y Prokofiev, uno de los compositores soviéticos más reconocidos. Durante los años de la II Guerra Mundial había compuesto su ballet Gayaneh, obra que dió lugar a tres suites orquestales de las que forma parte su celebérrima Danza del sable. En 1955 se estrenó su ballet Spartacus, una obra considerada por la ideología soviética como el modelo del primer proletario insurgente. Como es sabido, Espartaco fue el jefe de la revuelta de los esclavos gladiadores en el Imperio Romano. Khachaturian realizó también de este ballet tres suites para orquesta, de las que al igual que en la composición de Tchaikovsky el maestro Josep Vicent ha hecho una selección para ofrecernos esta tarde el impacto musical de sus elementos escénicos.