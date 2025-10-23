El menú secreto que solo se servirá una vez en Alicante: María José San Román y Nazario Cano lo firman a cuatro manos

Dos chefs con la mirada puesta en el Mediterráneo. Nazario Cano y María José San Román firman un menú a cuatro manos que celebra las raíces, la amistad y el territorio en el restaurante Monastrell de Alicante. La cita tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 14 horas, en el corazón del Puerto de Alicante, donde ambas figuras de la alta gastronomía protagonizarán un recorrido de once pasos entre el mar y la huerta, la tradición y la innovación.

Quienes deseen participar en esta experiencia, que supone una reinterpretación contemporánea de la Alta Cocina Mediterránea, podrán reservar mesa a través de la web del restaurante Monastrell. El menú degustación, que incluye bodega, tiene un precio de 120 euros por persona. La propuesta llega apenas un día después de que el Premio Gastrocinema 2025 recaiga en Nazario Cano, que celebrará así la distinción compartiendo con María José San Román un homenaje al Mediterráneo concebido exclusivamente para esta ocasión.

La chef alicantina Maria José San Román, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Un menú especial

Los cocineros alicantinos han preparado para esta fecha un recorrido pensado para ser vivido con todos los sentidos por los comensales. Consiste en un diálogo de once pasos donde cada bocado es memoria y vanguardia a partes iguales.

El menú arranca con los siguientes aperitivos:

Morcilla de sepia y arroz

Horchata de maíz con berberechos

Calamar con pesto de col crespa

Oliva gordal con vermut

Crudo de gamba roja con naranja especiada

El chef Nazario Cano se une a María José San Román para preparar un menú especial en el Monastrell / INFORMACIÓN

Continuará con unos platos principales ideados para la ocasión:

Mantecado de foie

Sopa de galeras

Carbonara de navajas

Bacalao con pil pil de otoño y arroz

Láminas de presa ibérica macerada en vinagre añejo de PX con ragú de verduras y aceite de vainilla

Finalmente, el postre estará compuesto por los siguientes platos: