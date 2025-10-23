El menú secreto que solo se servirá una vez en Alicante: María José San Román y Nazario Cano lo firman a cuatro manos
Dos referentes de la alta cocina mediterránea se unen en el restaurante Monastrell para ofrecer una experiencia irrepetible
Dos chefs con la mirada puesta en el Mediterráneo. Nazario Cano y María José San Román firman un menú a cuatro manos que celebra las raíces, la amistad y el territorio en el restaurante Monastrell de Alicante. La cita tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 14 horas, en el corazón del Puerto de Alicante, donde ambas figuras de la alta gastronomía protagonizarán un recorrido de once pasos entre el mar y la huerta, la tradición y la innovación.
Quienes deseen participar en esta experiencia, que supone una reinterpretación contemporánea de la Alta Cocina Mediterránea, podrán reservar mesa a través de la web del restaurante Monastrell. El menú degustación, que incluye bodega, tiene un precio de 120 euros por persona. La propuesta llega apenas un día después de que el Premio Gastrocinema 2025 recaiga en Nazario Cano, que celebrará así la distinción compartiendo con María José San Román un homenaje al Mediterráneo concebido exclusivamente para esta ocasión.
Un menú especial
Los cocineros alicantinos han preparado para esta fecha un recorrido pensado para ser vivido con todos los sentidos por los comensales. Consiste en un diálogo de once pasos donde cada bocado es memoria y vanguardia a partes iguales.
El menú arranca con los siguientes aperitivos:
- Morcilla de sepia y arroz
- Horchata de maíz con berberechos
- Calamar con pesto de col crespa
- Oliva gordal con vermut
- Crudo de gamba roja con naranja especiada
Continuará con unos platos principales ideados para la ocasión:
- Mantecado de foie
- Sopa de galeras
- Carbonara de navajas
- Bacalao con pil pil de otoño y arroz
- Láminas de presa ibérica macerada en vinagre añejo de PX con ragú de verduras y aceite de vainilla
Finalmente, el postre estará compuesto por los siguientes platos:
- Avellanas de Reus y chocolate del Perú
- Pequeña repostería
