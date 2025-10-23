Las Cigarreras concentra la actividad de PhotoAlicante

Las Cigarreras se convierte en la sede central del festival internacional de fotografía PhotoAlicante, que celebra su decimosegunda edición en otoño y no en marzo, como ya avanzó este diario, y amplía su mirada a otras disciplinas. Con el respaldo del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y la colaboración de la Concejalía de Cultura de Alicante, el festival inaugura este fin de semana sus primeras exposiciones en el centro cultural de la calle San Carlos de Alicante, donde instalarán sus obras fotógrafos como Valiente Verde, Jorge Isla, Alberto Polo, Sara Adán, Neus Castro o Mayte Leyún, entre otros.

Bajo el lema Más allá…, la presente edición de PhotoAlicante 2025, que se celebra del 25 de octubre al 16 de noviembre, explora los límites de la fotografía contemporánea con intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales, talleres y un congreso sobre imagen y fotografía.

El programa expositivo se inaugura este sábado a las 12 horas en Las Cigarreras con las muestras producidas por el Consorci de Museus, Umbral y Las otras que miran, dedicada a jóvenes creadoras alicantinas.

Imagen del proyecto "Varrio" de Valiente Verde / Valiente Verde

Umbral. Territorios fronterizos, comisariada por Mawa Ordúñez, reúne las obras de Ixone Sádaba, Daniel Muñoz, Demsky, Jone Elorriaga, Maite Leyún, Jorge Isla y Cao Shu, y reflexiona sobre los espacios intermedios y los límites de lo visible.

Las otras que miran propone una reflexión colectiva sobre la identidad, el cuerpo y la vulnerabilidad desde la mirada de cuatro mujeres jóvenes que utilizan la fotografía como un espacio de autoconocimiento y resistencia. La muestra reúne los proyectos personales de las artistas alicantinas Sara Adán, Neus Castro, Cintia Bañón y Sheila Lledó, que configuran un relato generacional marcado por la sensibilidad y la fuerza.

El programa en Las Cigarreras se completa con talleres de creación, como Ravah: retales y memoria; la intervención del fotógrafo Alberto Polo, The Urge of Living; proyecciones audiovisuales como Varrio, de Valiente Verde, cuyas imágenes capturan el latido de los barrios de Alicante; Afónica, la proyección de piezas seleccionadas en el certamen de la Universidad Miguel Hernández de Elche; y el VIII Congreso Internacional de Fotografía BePhoto, que tendrá lugar en Las Cigarreras, el 24 y 25 de octubre.