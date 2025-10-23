Festival Ojos Rojos: la fotografía se apodera de Xàbia y Dénia

El Festival Internacional Ojos Rojos es ya una cita obligada para los amantes de la fotografía contemporánea española e iberoamericana en el territorio nacional. Este encuentro con la imagen llenará Xàbia y Dénia de fotografías en blanco y negro y en color durante un mes, desde el viernes 24 de octubre y hasta el 30 de noviembre, a través de una docena de exposiciones de un total de catorce autores.

En su séptima edición, el país invitado este año es Brasil y su presencia queda representada con la obra de Palmira Puig & Marcel Giró, una pareja de fotógrafos catalanes exiliados en este país y destacadas figuras de la fotografía subjetivista, así como con la fotógrafa brasileña Luisa Dörr -cuyas imágenes han sido publicadas en revistas como Time, National Geographic o The New York Times- con una serie fruto de su flechazo con las falleras valencianas, que en 2019 obtuvo el tercer premio en la categoría de historias de retrato del World Press Photo Award.

La fotógrafa brasileña Luisa Dörr expone "Falleras" en Dénia / Luisa Dörr

El festival Ojos Rojos, creado por los fotógrafos Mili Sánchez y Mike Steel para dar mayor visibilidad a los autores que escogían para las páginas de su revista con el mismo nombre, propone también charlas, proyecciones y talleres relacionados con la fotografía abiertas a la ciudadanía. Todas las actividades se pueden consultar en la web del festival.

12 exposiciones y 14 autores

La programación se inaugura este viernes a las 18 horas con la apertura de las exposiciones en seis espacios de Xàbia -Palmira Puig & Marcel Giró, Luis Asín, Susana Galbis, Javier López Benito, Simone Choulle, Angélica de la Llave, Julián Zuazo, Rafael Pablos y César Blasco- y continúa el 7 de noviembre con cuatro muestras más en Dénia: Gloria Oyarzábal, Luisa Dörr, Marcos Avilés y José Miguel Cerezo.

Miró y Puig presentan en el Museo Soler Blasco una faceta menos conocida de su trabajo en blanco y negro en Miradas Modernas, una selección de 25 fotografías, algunas inéditas, donde la figura humana es la verdadera protagonista, frente a sus imágenes señaladas del modernismo fotográfico.

Una de las imágenes de Palmira Puig y Marcel Giró / Archivo Marcel Giró Palmira Puig

En Ca Lambert se inauguran tres muestras simultáneamente: la artista visual valenciana Susana Galbis muestra Cuando duermen las tortugas, en un cruce de fotografía y narrativa poética; Javier López de Benito, apasionado por documentar la tecnología y la historia de las telecomunicaciones, y su impacto en la sociedad, expone en La intrusión su idea de naves espaciales camufladas como edificios; y Pablos y Blasco muestran un mundo donde lo representado adquiere vida en Fosfografía: el alma del bosque.

En la Galería Pfz. Art el fotógrafo Julián Zuazo, galardonado por el Club de Creativos en 2024, y Ed Lu, fotógrafo y astronauta norteamericano, confluyen en There is no artist greater than nature, y el personaje inventado de Simone Choulle, formado por Nina y Helène, instala su viaje autobiográfico realizado con daguerrotipos en Cactus Club, mientras el 25 de octubre, Angélica de la Llave, artista visual interesada en la naturaleza, expone Topofilia en la Galería Isabel Bilbao y Luis Asín, en la Casa del Cable, muestra sus Memorias Sonámbulas.

La atracción por las falleras

En Dénia, a partir del 7 de noviembre, la fotógrafa brasileña Luisa Dörr presenta en la Plaza del Consell Falleras, proyecto realizado tras descubrir las fiestas valencianas en una de sus visitas a España. Fascinada por los trajes de indumentaria, Dörr se sumergió en la historia y las costumbres de estas mujeres y sus comunidades. Buscó capturar la diversidad e inclusión de la comunidad fallera incorporando a mujeres de Etiopía, Vietnam y China para mostrar cómo esta costumbre une a familias enteras y ofrece un sentido de pertenencia a todos los que consideran Valencia su hogar.

Una de las imágenes de Susana Galbis / Susana Galbis

Gloria Oyarzábal apunta en Usus Fructus Abusus su trabajo sobre los procesos de colonización y descolonización y la representación de la mujer negra en el arte europeo; Marcos Avilés representa el deseo de buscar el contacto con el agua en verano en aquellos lugares de interior en Aquí no hay playa y el fotógrafo documental José Miguel Cerezo, que realiza su serie California Island a partir del error cartográfico histórico de considerar California una isla.