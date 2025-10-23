Gastro Cinema 2025 lo tiene claro: este es el mejor cortometraje gastronómico de Alicante

Finaliza el evento que sirve de comunión entre el cine y la gastronomía. La gala de clausura del festival Gastro Cinema 2025 ha premiado, en su séptima edición, al cortometraje Chicken Jazz de Imanol Ruiz de Lara y ha entregado sus distinguidos homenajes al chef Nazario Cano y a Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante

La gala, celebrada en el Teatro Principal de Alicante, ha sido conducida por José Ángel Ponsoda, quien ha destacado que, durante esta edición, se ha disfrutado "de una auténtica explosión de sentidos. No solo hemos saboreado la buena mesa, sino también el arte en todas sus formas: el culinario y, por supuesto, el audiovisual".

La intención de este evento, según ha transmitido el presentador de la gala, es el de poner en valor el vínculo entre la cocina y el cine, un maridaje que se ha hecho efectivo con la participación de 12 cortometrajes gastronómicos en esta edición, seleccionados entre más de 50 obras presentadas a concurso.

El jurado, formado por Luis Castillo, presidente de APHA; Marta López, directora de Dormirdcine; y Gabriela Córdoba, presidenta de ARA, ha elegido como ganador del premio a mejor cortometraje Gastro Cinema a Chicken Jazz, otorgándole un premio dotado con 500 euros que ha sido recogido por el actor Javi Tena de manos del director de Gastro Cinema, Vicente Seva.

El mejor cortometraje medioambiental Aguas de Alicante, con un premio de 500 euros, ha sido para La paella de Carlos González de la Peña Romero. El galardón a mejor director de cortometraje, por su parte, ha recaído en Javier Marco por Insalvable, premio que ha subido a recoger Pascual Marco.

Homenajes anunciados

Además de sus reconocimientos cinematográficos, el festival se propone rendir tributo a otras causas de relevancia social. Por su labor que combina la atención directa con la denuncia de las raíces de la pobreza, promoviendo cambios sociales y defendiendo los derechos de quienes más sufren, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante ha recibido el Premio Gastro Cinema Solidario, entregado por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y recogido por su director, Víctor Mellado.

La gala concluyó con la entrega del Premio de Honor Gastro Cinema a Nazario Cano, uno de los chefs más reconocidos del panorama nacional. Un vídeo repasó su trayectoria, que incluye dos estrellas Michelin y dos soles Repsol, destacando una cocina audaz en la forma y esencial en el fondo, reflexiva e intuitiva a la vez. El galardón fue entregado por la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet.

“Gracias a todos los que han participado en Gastro Cinema y contribuyen a consolidar este certamen. Un año más hemos disfrutado de la gastronomía de nuestra tierra, de cortometrajes y actividades, y hoy cerramos con un homenaje sincero a un maestro de los fogones como Nazario Cano y a una entidad que tanto hace por los más necesitados, Cáritas. Os esperamos el año que viene para seguir maridando cine y gastronomía”, señaló Vicente Seva, director del festival.

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.