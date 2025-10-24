Christian Zacharias recorrerá siglos de piano en Alicante

El pianista Christian Zacharias ofrecerá en Alicante un viaje por siglos de historia del piano con un programa que reúne piezas de Haydn, Schubert, Scarlatti, Couperin y Poulenc. El concierto, organizado por la Sociedad de Conciertos de Alicante, se celebrará el 28 de octubre a las 20 horas en el Teatro Principal, donde el virtuoso intérprete desplegará su reconocida sensibilidad y maestría al teclado.

Se trata de la séptima visita de Zacharias a la Sociedad de Conciertos de Alicante desde que visitase la ciudad por primera vez en 1983. Según los especialistas, su papel en el mundo de la música es clave, sirviendo como un narrador entre los directores y pianistas de su generación. En cada una de sus interpretaciones, que se caracterizan por ser elaboradas, minuciosas y precisas, queda claro lo que quiere transmitir: a Zacharias le intriga lo que se esconde tras las notas.

A través de una combinación inigualable de integridad e individualidad, brillante expresividad lingüística, profunda comprensión musical y firme instinto artístico, junto con su personalidad carismática y cautivadora, Christian Zacharias se ha consolidado no sólo como un director y pianista de talla mundial, sino también como un músico con pensamiento propio. Varios conciertos aclamados con las mejores orquestas del mundo y con directores excepcionales, así como múltiples reconocimientos y grabaciones, definen su carrera internacional.

Christian Zacharias durante un recital en una imagen de archivo / Michael Kessler

Sobre el músico

Desde la temporada 2021/22, Christian Zacharias es director invitado principal de la Orquesta Ciudad de Granada y director asociado de la Orchestre National Auvergne Rhône-Alpes, además de mantener estrechos vínculos con formaciones como la Gothenburg Symphony Orchestra y la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Su batuta y su piano lo han llevado a colaborar con prestigiosas agrupaciones internacionales, entre ellas la Orchestra della Svizzera Italiana, la Orchestre National du Capitole de Toulouse, la Frankfurt Opera and Museum Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Monte Carlo o la Saint Paul Chamber Orchestra, así como con la Boston Symphony Orchestra, la Konzerthausorchester Berlin o la Orquesta Nacional de Lyon, entre otras.

Aunque los recitales de piano son poco frecuentes en su apretada agenda, Zacharias ha actuado en ciudades como París, Londres, Madrid o Frankfurt, y en festivales de referencia como la Schubertiade, La Roque d’Anthéron o Piano aux Jacobins en Toulouse. Su carrera también ha quedado reflejada en diversas producciones audiovisuales, como Domenico Scarlatti en Sevilla, Robert Schumann – The Poet Speaks o De B de Beethoven a Z de Zacharias, además de los conciertos completos para piano de Beethoven grabados para SSR-arte.

Galardonado con el Premio Midem de Música Clásica al Artista del Año 2007, Zacharias ha sido distinguido como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el Estado francés y miembro de la Real Academia Sueca de Música, además de recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de Gotemburgo. Durante su etapa al frente de la Orquesta de Cámara de Lausana, registró integrales de las sinfonías de Schumann y los conciertos para piano de Mozart, reconocidas con premios como el Diapason d’Or de l’Année, el Choc du Monde de la Musique y el ECHO Klassik. En los últimos años, el sello MDG ha publicado dos nuevos álbumes en solitario del pianista con sonatas de Haydn y obras de Bach, que reafirman su estatus como uno de los intérpretes más profundos y refinados del panorama clásico actual.