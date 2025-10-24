Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro con el director de la película "Valenciana" en la UA

El cineasta Jordi Núñez acude a la Biblioteca General de la Universidad de Alicante el 28 de octubre a las 10 horas para hablar de sus largometrajes

El cineasta Jordi Núñez, autor de las películas Valenciana y El que sabemos, visitará la Universidad de Alicante el próximo 28 de octubre, a las 10 horas, para mantener una conversación abierta sobre su obra. La sesión tendrá lugar a la Mediateca de la Biblioteca General, con entrada libre hasta completar el aforo y está organizada por el Departamento de Filología Catalana con el patrocinio del Aula de Cine y Audiovisual de la UA.

Considerado uno de los directores “más prometedores del cine valenciano actual”, indican los organizadores de la actividad, Jordi Núñez ha destacado por su capacidad de retratar con sensibilidad y realismo la vida cotidiana y los conflictos de su entorno más próximo.

Su última película, Valenciana, “reconstruye el País Valenciano de los años noventa, marcado por la Ruta del Bakalao, el mediático caso de las niñas de Alcàsser como uno de los episodios de violencia de género más sobrecogedores de la historia reciente y el ascenso de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat”, añaden los organizadores. A la vez, el filme es también un homenaje a la amistad femenina y a la memoria de una generación.

