Varias exposiciones para visitar en Alicante este fin de semana

Una gran colección de libros de artista en la UMH

Fotografía Lugar: Edificio La Valona de la Universidad Miguel Hernández de Elche Fechas: Hasta el 18 de noviembre

A comienzos de la década de 1960, coincidiendo con el surgimiento del arte conceptual, se planteó una nueva forma de concebir, producir y distribuir los libros de artista. El libro pasó a ocupar un lugar crucial en la obra de numerosos creadores contemporáneos.

La utilización de la imagen fotográfica y la conceptualización del archivo constituyen el marco fundamental de la exposición La fotografía y la estrategia del archivo, comisariada por Antonio Alcaraz, que reúne una selección de publicaciones pertenecientes a la colección de la Universitat Politècnica de València, alrededor de 60 de los 2.400 que tiene catalogados.

Este movimiento aparece casi simultáneamente en Europa, Estados Unidos y Japón, pero en contextos artísticos distintos.

La colección cuenta, entre otros, con libros de Andy Warhol. / INFORMACIÓN

Artistas norteamericanos como Edward Ruscha o Andy Warhol realizaron aportaciones fundamentales a las publicaciones de artista, aunque es Japón el país que podría considerarse fundamental en la producción de fotolibros, especialmente a partir de los años 1960, con autores como Nobuyoshi Araki, Shomei Tomatsu, Osamu Takizawa, Masahisa Fukase o Daido Moriyama.

En la última parte de la muestra se pueden ver a algunos artistas de la Comunidad Valenciana muy reconocidos en el ámbito del fotolibro, como Cristina de Middel (Alicante 1975) Premio Nacional de Fotografía en 2017, Julián Barón (Castellón de la Plana 1978), Mati Martí (Valencia 1969), Eduard Ibañez ( Tavernes de la Valldigna 1954) o Ricardo Cases (Orihuela, 1971).

Una de las acuarelas de Vicente Quiles. / INFORMACIÓN

Los espacios vividos en la obra de Vicente Quiles

Souvenirs Lugar: El Tumbao (Arquitecto Guiardiola 31, Alicante) Fechas: Hasta el 13 de noviembre

El artista Vicente Quiles recorre los lugares emblemáticos de Alicante tantas veces pintados por él para renovar sus dibujos y distribuirlos en pequeñas colecciones de postales y otros objetos. Ahora presenta Souvenirs, un conjunto de sus acuarelas en El Tumbao de Alicante (Arquitecto Guardiola, 31) en una exposición que acaba de inaugurar.

«Trato de mostrar mi trabajo en estos momentos de desastre cultural en nuestra ciudad tan falta de incentivos artísticos», apunta Quiles, «cansado de ser un purista investigador plástico con obras que terminan enmohecidas por el olvido. Prefiero que mi obra sirva para mostrar mis espacios vividos».

Una de las obras de la exposición "La casa desnuda". / INFORMACIÓN

Santiago Vilella reflexiona sobre el paso del tiempo

A las 22.00 horas Lugar: Ángel Castaño Art Space (Plaza de Sant Joan 1, Elche) Fechas: Hasta el 15 de noviembre

El artista ilicitano Santiago Vilella Bas ha inaugurado en Ángel Castaño Art Space (ACAS) la exposición La casa desnuda, comisariada por Lidia Sánchez, un proyecto que establece un diálogo íntimo sobre el paso del tiempo y la memoria.

La casa desnuda, desprovista de techumbre deja pasar el sol, si ha perdido una parte del muro, deja entrar al espectador, nos enseña sus cosas y las de sus moradores que, aunque ausentes, quedan desnudos también. Casas que finalmente desaparecieron sin dejar huellas y este proyecto trata de encontrarlas.