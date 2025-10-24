Millás regresa a Alicante con una confesión: "Siempre he escrito a ciegas"

En su última novela, Juan José Millás (Valencia, 1946) se retrata a sí mismo con doble personalidad: una real, la que ha habitado siempre, y otra invisible, gestada lentamente en su interior. En Ese imbécil va a escribir una novela, el célebre escritor parte de la búsqueda de su último reportaje periodístico para trazar un retrato de la vejez entre recuerdos del pasado y vivencias que pudieron —o no— ser verdad. La magia narrativa del autor valenciano cobra vida en unas páginas que funcionan como una falsa biografía, donde todo es y no es al mismo tiempo.

Aprovechando su actualidad literaria, el ciclo Con todas las letras, impulsado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, acogerá un coloquio con Juan José Millás el próximo 29 de octubre, a partir de las 19 horas, en la sala de exposiciones de la Diputación de Alicante. El Palacio Provincial será escenario de una actividad centrada en la literatura que también contará con autores de la talla de Jordi Sierra i Fabra (24 de octubre) y Sergio del Molino (12 de noviembre).

¿Qué Millás va a responder esta entrevista, el real o el invisible?

Espero que el real (ríe).

¿Cambiarían muchas respuestas si fuese el invisible?

Bueno, la verdad es que no hay mucha frontera entre uno y otro. Yo creo que están intercambiándose permanentemente, de manera que no se sabe muy bien quién responde. Es como si estuviéramos frente a un espejo y una vez contestara el reflejo y otra la persona.

Juan José Millás visitará Alicante para realizar un coloquio en torno a su última novela / Rober Solsona / Europa Press

Su último libro, sus últimas entrevistas.... Todo gira en torno al tema de la edad. ¿Cómo convive con ese monotema?

Eso es porque todos los periodistas van cayendo en la misma trampa. Y ahora has caído tú también (ríe). En la primera entrevista que me hicieron, en relación a mi última novela, que aborda el tema de la edad, se puso el acento ahí. Los demás medios, que vinieron después, siguieron esa deriva y se produjo un efecto terremoto que ha llegado hasta ti.

En Ese imbécil va a escribir una novela, un personaje que casualmente se llama como usted busca el que será su último reportaje. ¿Alguna vez ha pensado en cómo será su última novela?

No pienso en ello. Supongo que habrá un día que deje de escribir porque me muera o porque esté tonto, pero la verdad es que ahora mismo estoy superactivo y no me permito pensarlo.Tampoco es que haya que despedirse con fuegos artificiales. No sé de qué tratará mi próxima novela porque nunca sé qué voy a escribir cuando acabe una historia, ni siquiera cuando la empiezo sé qué va a pasar en el capítulo siguiente. Siempre he escrito como he ido por la vida, a ciegas.

Siempre puede dejar una novela en el cajón para que la publique su familia. Ahora está muy de moda.

La verdad es que no me apetece nada. No tengo ninguna novela en el cajón porque las acabo todas. Y si algún día la dejase, sería por no estar conforme con ella, así que no me gustaría verla publicada después.

Portada de "Ese imbécil va a escribir una novela" de Juan José Millás / INFORMACIÓN

En su obra más reciente crea a un personaje, Alberto, su amigo/hermano/enemigo, que detesta la novela y ensalza las virtudes del ensayo. ¿Tiene algo en común, aunque sea su falso yo, con la gente que todavía piensa eso?

Para nada, yo sigo leyendo novelas, me parece un instrumento muy bueno de conocimiento de la realidad. Pero vengo de una época en la que se practicaba algo llamado experimentalismo, que era una novela muy ensayística, más cerca del ensayo que de la novela. Incluso hubo algún escritor prestigioso que dijo que leer novelas a partir de los 40 años era un signo de poca madurez. Todo eso que aparece en mi novela no lo pienso yo, lo piensan otros personajes que están a mi alrededor, aunque no soy inmune a ese tipo de expresiones porque he vivido cerca de ellas y me hacen reflexionar. Pero la novela me sigue interesando mucho. Sigo siendo un lector apasionado.

¿Qué lugar ocupa el lector cuando escribe?

No sabría decirte, intento no pensar en el lector cuando escribo una nueva obra. Hay autores que lo hacen, sobre todo para alcanzar un número gigante de personas, pero yo escribo a partir de necesidades personales. Como seres humanos, no somos tan distintos; mis necesidades personales conectarán con las de otros y confío en que lo que me obsesiona sea extendible a otros.

El valenciano Juan José Millás, en una imagen de archivo / Miguel Ángel Montesinos / Levante

Sigue escribiendo artículos para Prensa Ibérica, ¿mantener ese vínculo con los medios es la unión que le queda con el periodismo?

Sí, es un modo de gimnasia. El artículo tienes que entregarlo en un día fijo y no puedes buscar excusas. Esa disciplina para un escritor es muy saludable, porque con la novela es otra historia: nadie te obliga y uno se busca coartadas para dejarlo para mañana. En cambio, el artículo periodístico tiene un compromiso, y no hay más remedio que cumplirlo.

Pasa de hablar del vuelo de una mosca a lo mal repartidas que están las neuronas en el mundo.

Todo es ponerse a ello. Decidí ponerme a escribir artículos literarios en lugar de enfocarme en la actualidad para obligarme a pensar la realidad de forma literaria. Por eso no suelen tratar de política o de temas muy actuales. Es una manera de mantenerme en forma. Me levanto muy temprano y escribo con disciplina. Como decía Hemingway, la escritura es un 20% inspiración y un 80% transpiración. La disciplina es fundamental, mantiene la media digna de producción.

¿Y la imaginación qué papel ocupa?

Uno completamente secundario. Yo creo que si una persona no escribe una novela no es por falta de imaginación, sino por falta de deseo. Todos tenemos la fantasía de escribir, pero pocos se ponen a ello. Escribir una novela es una tarea de titanes y hay que aprender a escribir; no nacemos sabiendo. Lo importante no es la imaginación, sino el deseo.

Ser escritor le permite ser dueño de su creación, ¿qué siente cuando un director de cine traslada una de sus novelas a la gran pantalla?

Me gusta mucho el cine. Me pasé gran parte de mi adolescencia en un cine de sesión continua, así que ese trasvase siempre me excita. Aunque el resultado falle, la idea de llevar una novela mía al cine me resulta emocionante, sobre todo los preparativos y la conversación con el director o guionista. Incluso cuando sale mal, me divierte.