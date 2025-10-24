El Palau Altea acoge la obra más reciente del artista Pepe Azorín

El pintor José Díaz Azorín, nacido en Yecla (Murcia) pero afincado en Altea desde 1979, sigue creando obras pictórica, escultórica, de dibujo y de grabado con gran energía y entusiasmo a sus 86 años. Ahora, el Palau Altea acoge su exposición titulada Temp a Altea en donde el artista muestra las obras que ha realizado durante este último año y medio.

Torsos desnudos abrazados y entrelazados, manos rugosas, manos que acarician, manos que protegen, manos protectoras, manos que sujetan ramas de algarrobo, raíces retorcidas, troncos sinuosos y cepas de vid son los temas dibujados a gran tamaño por Azorín que se pueden ver, disfrutar y sentir en la exposición que se inauguró el pasado jueves y que permanecerá hasta el 23 de enero de 2026, pudiéndose visitar con acceso libre y gratuito de martes a viernes entre las 17 y las 20 horas, y también los viernes y sábados de 11 a 13 horas.

Durante el acto inaugural, al que asistieron la familia del artista, la mayoría de los miembros del equipo de gobierno municipal y numerosos vecinos y coleccionistas de Altea, José Díaz Azorín recordó que su primera exposición en Altea la colgó en la Casa de Cultura "poco después de llegar aquí en septiembre de 1979 para ejercer la cátedra de Dibujo en el entonces Instituto de Enseñanza Media, actualmente IES Bellaguarda. Precioso pueblo del que me enamoré instantáneamente y en el que decidí quedarme a vivir con mi familia en el casco antiguo".

El artista, con parte del equipo de gobierno de Altea en la exposición. / INFORMACIÓN

El artista, contento y emocionado, reconoció las ganas que tenía "de hacer de nuevo una exposición en Altea". "No me canso de seguir creando, tanto en escultura como en dibujo o grabado", afirmó, y agradeció que el Ayuntamiento de Altea organizase esta exposición para recordar algunas de las instituciones que tienen obras suyas y agradecer también "que miles de personas tengan obra mía a través de grabados y serigrafías".

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, señaló en la inauguración que "esta exposición, además de un recorrido por la obra del artista, es también un homenaje profundo y sincero a toda una vida dedicada al arte, al pensamiento, a la belleza y a Altea", pues "aunque Pepe Azorín nació en Yecla y se formó en la Escuela Superior de San Carlos de Valencia, hace casi medio siglo que su trazo, su mirada y su corazón están ligados a nuestro pueblo".

Reconocido el mundo del arte

La edil señaló que Pepe Azorín "es una figura reconocida en el mundo del arte. Pintor, grabador, escultor y dibujante, licenciado en Bellas Artes y catedrático de dibujo de Instituto, además de profesor de la Universidad de Alicante, entre otras muchas facetas, centra su obra en la realización de obras humanas y vegetales que se han podido ver en más de 800 exposiciones individuales y colectivas realizadas durante su vida por todo el mundo".

Asimismo, de Azorín destacó "su especial tratamiento volumétrico de los cuerpos, nota característica de su obra a lo largo de toda su trayectoria, puesta de manifiesto en sus dibujos, pintura, obra gráfica y sus esculturas. Obras como El Abrazo, de la que alteanos y visitantes disfrutan a diario en el nuevo Passeig Marítim del Bol desde junio de 2023".

Pepe Azorín, durante su intervención / INFORMACIÓN

Y concluyó afirmando que "he podido descubrir la generosidad de ese hombre que ama su oficio, prueba de ello es el Premio Maisonnave que la Universidad de Alicante le concedió en diciembre de 2023 como reconocimiento a su actividad continuada. A él quiero agradecerle esa confianza y amistad que me ha transmitido durante todo este tiempo, y agradezco a su familia las facilidades que ha brindado a la hora del montaje de la exposición".

Artista y profesor

El acto lo cerró el alcalde Diego Zaragozí recordando que en los años 80 conoció a Azorín "como artista y como profesor del instituto donde estudié", y acto seguido señaló que "Pepe Azorín ha formado parte del paisaje alteano porque ha tenido mucha presencia en la vida cultural alteana y todas las colaboraciones que ha realizado siempre que se le ha solicitado".

De él dijo el alcalde que es "un hombre que no ha parado nunca de trabajar y tiene trabajos impresionantes, como el de la mano titulada Dibuixar l'espai que hay en el campus de la Universidad de Alicante. Altea le debía un reconocimiento y una presencia en el municipio que fuese distintivo, y tenemos en el nuevo paseo marítimo la impresionante escultura El Abrazo que se ha convertido en una de las figuras más fotografiadas de Altea".

Zaragozí indicó que "Pepe ha dejado semilla en numerosos lugares de nuestro municipio y por eso le debíamos una obra pública, esta exposición y futuras exposiciones que se puedan realizar". Y acabó su disertación afirmando que "es un motivo de orgullo para todos los alteanos tener presente esta exposición de la que espero sea disfrutada por cuantos asistan a contemplarla".