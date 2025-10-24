Las siete propuestas de artes escénicas para disfrutar en Alicante este fin de semana

Teatro y flamenco en el Principal

Teatro clásico renovado y danza flamenca coinciden este fin de semana en el Teatro Principal de Alicante, que arranca este viernes (20 horas) con el espectáculo flamenco Comedia sin título, de la Compañía Úrsula López, que combina tradición y vanguardia en el homenaje que brinda a este arte.

El sábado (19 horas), los Teatros del Canal presentan un clásico del siglo XX puesto en pie desde la mirada y la sensibilidad actuales: Los cuernos de Don Friolera, obra de hace cien años de Ramón María del Valle-Inclán en la que su protagonista, un militar, entra en una espiral de locura al recibir un texto anónimo con información infundada sobre su mujer.

Beatriz Argüello se lanza a dirigir una de las obras cumbres del Nobel de Literatura inglés Harold Pinter, Viejos tiempos, con un reparto de lujo Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molin. La obra se representa el domingo (18 horas) y en ella se desencadena un juego de sospechas, celos, deseos y dudas con la llegada de Anna a la casa del matrimonio formado por Kate y Deeley.

El Centro Dramático Nacional y Andrea Jiménez presentan "Vulcano". / Bárbara Sánchez Palomero

«Vulcano», del Centro Dramático Nacional, llega al Arniches

Vulcano Lugar: Teatre Arniches de Alicante Día: Viernes, 20.30h Entrada: 15€

El Centro Dramático Nacional y Andrea Jiménez presentan Vulcano, una reflexión sobre cómo se narra un trauma a través de la historia de una familia que intenta salvarse de un suceso del pasado, el incendio que sucedió en el edificio en el que vivía y que tuvo consecuencias trágicas. La obra supone un encuentro entre Victoria Szpunberg y Andrea Jiménez, compartiendo el deseo de explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección.

Clownic vuelve a l’Auditori de La Nucía con "Tomás. El Extraordinario hombre normal". / INFORMACIÓN

Una tragicomedia con el humor gestual de Clownic en La Nucia

Tomás. El Extraordinario hombre normal Lugar: Auditori de La Nucia Día: Sábado, 20 horas Entrada: Desde 10€

Clownic vuelve a l’Auditori de La Nucía con su nueva obra, Tomás. El Extraordinario hombre normal, una montaña rusa emocional donde la comedia y la tragicomedia se entrelazan, mostrando con emotividad cómo lo extraordinario también se esconce en la normalidad. Los actores Edu Méndez, Gerard Domenech y Carles Bigorra protagonizan esta producción teatral, trabajando con maestría el humor gestual como dignos herederos de Tricicle.

Un instante de "Encendidas". / INFORMACIÓN

«Encendidas», un homenaje a Paca Aguirre

Encendidas Lugar: Teatre Arniches Día: Sábado, 20.30h Entrada: 15€

Conjuga todos los elementos artísticos fundamentales de la vida de Paca Aguirre: sus poemas y prosas, adaptadas e interpretadas por su amiga y actriz Lola López.

Un momento de "Esencia flamenca", de Ramón Zamaro. / INFORMACIÓN

Ballet flamenco en Torrevieja

Esencia flamenca Lugar: Auditorio de Torrevieja Día: Domingo, 20.30h Entrada: Desde 11€

Esencia flamenca, de Ramón Zamaro, recorre los palos del baile de forma innovadora dentro del festival Flamenco y Sal que se celebra en los jardines del Auditorio de Torrevieja.

Cristina Ramos en "Solo Whitney". / Nacho Gonzalez Oramas

En la piel de Whitney Houston

Solo Whitney Lugar: Teatro Chapí de Villena Día: Sábado, 19h Entrada: Desde 15€

Cristina Ramos ofrece el recital Solo Whitney, en el que escuchar los grandes éxitos de la cantante estadounidense con la potencia y riqueza expresiva de la voz española.

El dramaturgo colombiano Enrique Vargas. / INFORMACIÓN

El teatro de los sentidos con Enrique Vargas

Las montañas hablan Lugar: Teatro en Red (c/Italia 33) Día: Domingo, 12.30h Entrada: 10€

Una oportunidad para ver a Enrique Vargas, dramaturgo colombiano y fundador del Teatro de Los Sentidos, que llega a Alicante con Las montañas hablan.