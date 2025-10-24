Fin de semana | Artes escénicas
Las siete propuestas de artes escénicas para disfrutar en Alicante este fin de semana
Las obras "Comedia sin título", "Los cuernos de Don Friolera", "Viejos tiempos", "Vulcano", "Encendidas" y "Las montañas hablan" en Alicante, la tragicomedia "Tomás. El Extraordinario hombre normal" en La Nucia, el espectáculo "Esencia flamenca" en Torrevieja o el recital "Solo Whitney" en Villena, entre la oferta
Teatro y flamenco en el Principal
Teatro clásico renovado y danza flamenca coinciden este fin de semana en el Teatro Principal de Alicante, que arranca este viernes (20 horas) con el espectáculo flamenco Comedia sin título, de la Compañía Úrsula López, que combina tradición y vanguardia en el homenaje que brinda a este arte.
El sábado (19 horas), los Teatros del Canal presentan un clásico del siglo XX puesto en pie desde la mirada y la sensibilidad actuales: Los cuernos de Don Friolera, obra de hace cien años de Ramón María del Valle-Inclán en la que su protagonista, un militar, entra en una espiral de locura al recibir un texto anónimo con información infundada sobre su mujer.
Beatriz Argüello se lanza a dirigir una de las obras cumbres del Nobel de Literatura inglés Harold Pinter, Viejos tiempos, con un reparto de lujo Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molin. La obra se representa el domingo (18 horas) y en ella se desencadena un juego de sospechas, celos, deseos y dudas con la llegada de Anna a la casa del matrimonio formado por Kate y Deeley.
«Vulcano», del Centro Dramático Nacional, llega al Arniches
Vulcano
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Día: Viernes, 20.30h
Entrada: 15€
El Centro Dramático Nacional y Andrea Jiménez presentan Vulcano, una reflexión sobre cómo se narra un trauma a través de la historia de una familia que intenta salvarse de un suceso del pasado, el incendio que sucedió en el edificio en el que vivía y que tuvo consecuencias trágicas. La obra supone un encuentro entre Victoria Szpunberg y Andrea Jiménez, compartiendo el deseo de explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección.
Una tragicomedia con el humor gestual de Clownic en La Nucia
Tomás. El Extraordinario hombre normal
Lugar: Auditori de La Nucia
Día: Sábado, 20 horas
Entrada: Desde 10€
Clownic vuelve a l’Auditori de La Nucía con su nueva obra, Tomás. El Extraordinario hombre normal, una montaña rusa emocional donde la comedia y la tragicomedia se entrelazan, mostrando con emotividad cómo lo extraordinario también se esconce en la normalidad. Los actores Edu Méndez, Gerard Domenech y Carles Bigorra protagonizan esta producción teatral, trabajando con maestría el humor gestual como dignos herederos de Tricicle.
«Encendidas», un homenaje a Paca Aguirre
Encendidas
Lugar: Teatre Arniches
Día: Sábado, 20.30h
Entrada: 15€
Conjuga todos los elementos artísticos fundamentales de la vida de Paca Aguirre: sus poemas y prosas, adaptadas e interpretadas por su amiga y actriz Lola López.
Ballet flamenco en Torrevieja
Esencia flamenca
Lugar: Auditorio de Torrevieja
Día: Domingo, 20.30h
Entrada: Desde 11€
Esencia flamenca, de Ramón Zamaro, recorre los palos del baile de forma innovadora dentro del festival Flamenco y Sal que se celebra en los jardines del Auditorio de Torrevieja.
En la piel de Whitney Houston
Solo Whitney
Lugar: Teatro Chapí de Villena
Día: Sábado, 19h
Entrada: Desde 15€
Cristina Ramos ofrece el recital Solo Whitney, en el que escuchar los grandes éxitos de la cantante estadounidense con la potencia y riqueza expresiva de la voz española.
El teatro de los sentidos con Enrique Vargas
Las montañas hablan
Lugar: Teatro en Red (c/Italia 33)
Día: Domingo, 12.30h
Entrada: 10€
Una oportunidad para ver a Enrique Vargas, dramaturgo colombiano y fundador del Teatro de Los Sentidos, que llega a Alicante con Las montañas hablan.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades