Estos son los conciertos para el fin de semana en la provincia de Alicante

El rock de Nico Bones aterriza en Cox con sabor a Stooges

La banda estadounidense Nico Bones actuará esta noche en la sala TNT Blues de Cox, a partir de las 23 horas, con un directo que promete altas dosis de punk rock y rock and roll melódico. Formados en Long Beach (California) en 2014 y actualmente afincados en Los Ángeles, el grupo combina influencias que van desde The Rolling Stones y New York Dolls hasta Ramones, Stooges o Alice Cooper, en un sonido que bebe del glam y del garage más crudo. TNT Blues, Cox.

Embusteros busca dar el salto definitivo en el indie nacional

El grupo Embusteros actuará mañana sábado a las 22 horas en la Sala Stereo de Alicante, en un concierto que promete consolidar su evolución musical y su conexión con el público. Formados por un grupo de amigos de toda la vida, los cordobeses destacan por su energía en directo y su habilidad para crear canciones que combinan emoción y solvencia sonora. Para su nuevo disco, Vértigo, la banda compuso más de treinta temas, de los cuales seleccionó los mejores y contó con la producción de Manuel Colmenero, conocido por su trabajo con aristas de la talla de Vetusta Morla o Shinova. Sala Stereo, Alicante.

La banda alicantina Elsa Grande, en directo en Sant Joan d’Alacant. / INFORMACIÓN

El sello de Euterpe , presente con tres conciertos

La Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant vuelve a apostar este fin de semana por la música en directo con tres propuestas de altura. La programación arranca hoy viernes a las 22 horas con Koskoja, banda que en poco tiempo se ha hecho un hueco entre los nombres más prometedores del panorama nacional gracias a su potente directo, su álbum debut La teoría del cangrejo y unas letras cargadas de personalidad. Mañana sábado, también a las 22 horas, será el turno de Elsa Grande, formación alicantina que ya ocupa un lugar destacado en el mejor pop de la terreta con su propuesta de pop alternativo que dialoga con la rumba, el rock y la bossa nova. El broche de oro lo pondrá el domingo a las 19.30 horas el dúo Resiste Makondo, formado por Víctor y Vicente, que fusionan música, palabra e imagen para narrar historias desde una sensibilidad inspirada en el arte urbano. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Los Invaders, una descarga adrenalínica entre el rock y la electrónica. / INFORMACIÓN

Un fenómeno nacional con todo vendido en Orihuela

El dúo Los Invaders actuará mañana sábado a las 20 horas en La Gramola de Orihuela, en un concierto que promete ser una descarga de energía entre el rock y la electrónica. Con su característico sonido de guitarras rotas, bajos oscuros y baterías contundentes, la banda se ha consolidado como uno de los fenómenos emergentes más potentes de la escena nacional. Su arrollador directo, que ha colgado el cartel de sold out en salas y festivales tanto en España como en países como México y Portugal, llega ahora a Orihuela con todas las entradas vendidas. La Gramola, Orihuela.

El Teatro Circo de Orihuela acoge el recital de Estrella Morente. / INFORMACIÓN

Estrella Morente, una de las grandes voces del flamenco

El Teatro Circo de Orihuela acoge mañana sábado a las 20.30 horas a una de las grandes voces del flamenco actual: Estrella Morente. Con una trayectoria marcada por el respeto a la tradición y la búsqueda de la emoción, Morente ha conquistado tanto a los puristas como al gran público. Entre sus hitos destacan su álbum Mi cante y un poema, disco de platino; el espectáculo dedicado a Pastora Pavón La Niña de los Peines, que la llevó a escenarios de Madrid y Londres; así como reconocimientos como el Premio Ondas, la Medalla de Andalucía y una nominación a los Grammy Latinos. Teatro Circo de Orihuela.

Entre el teatro y la música con el carisma de Albert Pla

La Sala The One acoge mañana sábado, a las 20 horas, una de las últimas funciones del espectáculo de Albert Pla junto a The Surprise Band, un show irreverente que mezcla teatro, música y humor. Con una puesta en escena donde la poesía y la energía escénica se funden para ofrecer una experiencia que deja al público preguntándose si lo vivido fue un sueño o realidad. Sala The One, San Vicente del Raspeig.