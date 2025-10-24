¿Cómo hacer volar una escultura gigante? Olga Diego lo intenta en Alicante

Olga Diego es artista y siente atracción por volar. Ambas pasiones, el arte y el vuelo, las funde en la Escuela de Vuelo instalada a modo de "hangar" artístico en el Espacio Séneca de Alicante donde este viernes, a las 19 horas, intentará hacer volar algunas de sus esculturas creadas con artefactos electrónicos. Entre ellas, una gran pieza inflable de siete metros de alto y 5 metros de base formada por bolsas de basura de plástico negras, hinchadas con helio y con aire, bautizada como La nube negra, que bien podría ser un reflejo de la basura espacial.

La artista alicantina ya ha hecho volar en otras ocasiones algunas de sus esculturas en Madrid, Valencia o California y ella misma, cuando estudiaba Bellas Artes, se alzó a 50 metros del suelo con uno de sus artefactos creados, pero esta es la primera vez que hará volar sus esculturas en Alicante, en este caso, intentará dirigir su vuelo por el interior del Espacio Séneca, que cuenta con 8 metros de alzada.

Lo hará por control remoto con una serie de dispositivos electrónicos con minúsculas hélices, al igual que otra serie de pequeñas esculturas a modo de drones artísticos realizados con bambú o ramas de árboles. "Son creaciones plásticas. Siempre acabas encontrando la belleza con los elementos que compones las obras, tanto electrónicos como orgánicos", explica Olga Diego, que acaba de volver de Irlanda de exponer una de sus esculturas gigantes inflables en el University College Dublin.

Una de las creaciones con bambú de Olga Diego / INFORMACIÓN

La creadora, cuya obra también está muy vinculada a la preocupación medioambiental -el plástico que utiliza lo reutiliza, lo recicla o lo reconvierte en minúsculos fósiles- busca con esta exposición plantear una reflexión al público: "Hay cierto miedo a la inteligencia artificial y al uso de tecnología, pero si se alía con la naturaleza igual tenemos una posibilidad de sobrevivir".

Ella invita a los asistentes a plantearse las limitaciones del ser humano -tampoco sabe si podrá hacer volar todas sus piezas, "unas van mejor que otras", apunta- y genera un diálogo entre naturaleza y tecnología que articula como una "danza aérea" entre lo orgánico y lo artificial.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "esta es una exposición diferente, en la que el público va a poder interactuar con la artista en los talleres previstos y va a poder ver sus performances y no sólo los objetos expuestos".

Actividades complementarias

La acción de hoy forma parte de la exposición diseñada en el espacio, comisariada por Ania Krakowski, donde se puede ver todo el proceso de creación de sus esculturas a través de dibujos y bocetos con los cálculos que realiza hasta elaborar las piezas, y que incluye una serie de actividades complementarias en este espacio en acción donde también se impartirán charlas y talleres prácticos, además de performances, hasta el 15 de noviembre.

Talleres

ESCUELA DE VUELO / ESPACIO SÉNECA

Las inscripciones al taller serán enviadas al correo: escueladevuelo.olgadiego@gmail.com

En el correo se incluirá:

1. Breve presentación personal y/o profesional.

2. Carta de motivación, indicando qué te impulsa a participar en este taller.

FECHAS

Viernes 24 octubre

19:00h. - INAUGURACIÓN - PERFORMANCE

Sábado 25 octubre

11:30 - 12:30h. - PERFORMANCE. Activación de artefactos para el vuelo.

12:30 - 13:30h. - CHARLA con Lot Amorós. Hackear el cielo: drones y rebeldías creativas.

Miércoles 29 octubre

17:30 - 19:30h. - CHARLA con Olga Diego. Esa manía de volar. Inicio al TALLER DE VUELO.

Jueves 30 octubre

11:30 - 13:30h. - TALLER DE VUELO con Olga Diego

Viernes 31 octubre

11:30 - 13:30h. - TALLER DE VUELO con Olga Diego

Sábado 1 noviembre

11:30 - 12:30h. - TALLER DE VUELO - PERFORMANCES. Activación de dispositivos de Vuelo creados en el

taller.

Miércoles 5 noviembre

17:00h. - Actividades con el MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias) y Olga Diego.

Viernes 7 noviembre

10:30h. - Actividades con el MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias) y Olga Diego.

Sábado 8 noviembre

11:30 - 12:30h. PERFORMANCE. Activación de artefactos para el vuelo.

12:30 - 13:30h. - CHARLA con Isabel Tejeda. Mujeres por el aire.

Sábado 15 noviembre

19:00h. - CLAUSURA - PERFORMANCE