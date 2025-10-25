El MARQ de Alicante enseña su proyecto educativo a museos de Japón y Estados Unidos

Muchos países aprenden del Museo Arqueológico de Alicante. La Fundación CV MARQ ha presentado sus proyectos de didáctica este viernes en el vigésimo cuarto encuentro de The Best in Heritage (TBIH) que se celebra este fin de semana en Barcelona.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “para la Diputación de Alicante es un orgullo participar en este encuentro mundial y compartir los diferentes proyectos didácticos y sociales en los que está inmerso el MARQ, que fue reconocido a nivel internacional por la Academia Europea de Museos con el DASA 2024".

Este galardón, que fue concedido al espacio museístico alicantino, pone de relieve la importancia de los programas educativos en centros culturales que destaquen por un enfoque innovador y atrevido, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos con independencia de su origen, nivel de estudios y capacidades.

En el marco de The Best in Heritage, la responsable de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad y Responsabilidad Social del museo alicantino, Gema Sala, ofreció este viernes una conferencia para explicar el enfoque y planteamiento que se lleva a cabo en el MARQ.

¿Qué es The Best in Heritage?

Te Best in Heritage (TBIH) es una organización no gubernamental dedicada a promover todos los aspectos de la excelencia en el patrimonio y anualmente ofrece una plataforma, en esta edición en Barcelona, en la que exhibir los mejores logros en el sector del patrimonio.

Día de los Museos en el MARQ en 2023 / Jose Navarro

Como misión destaca la selección y presentación de reconocidos modelos, como ejemplo de las mejores y más exitosas prácticas en museos, patrimonio y conservación, y utilizar su poder como agentes de cambio para difundir la calidad y la excelencia en el ámbito de la memoria pública, contribuyendo así a poner en valor el trabajo de los profesionales del sector y un mejor uso social del patrimonio.

El evento también lo componen representantes de más de cuarenta laureados centros museísticos, que detallarán sus logros durante estas jornadas, gracias a los cuales sus museos han sido reconocidos por jurados profesionales durante el último año por su rigor y calidad.

Junto con el MARQ, The Best in Heritage recoge hasta este domingo las participaciones de museos procedentes de países como Australia, Portugal, Alemania, Eslovenia, Nueva Zelanda, Italia, Croacia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Argentina, China, Grecia, Estonia, Ucrania o Canadá.