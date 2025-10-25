El Ateneo de Alicante celebra con música 40 años en la calle Navas
La entidad ofrece un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante este domingo a las 12 horas en el ADDA
El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, creado en 1839, celebra este domingo su cuarenta aniversario al servicio de la cultura desde la sede actual (en el número 32 de la calle Navas) con la música de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Esta institución cultural, la más antigua y una de las más emblemáticas de la ciudad, está presidida por Maribel Berna y desde hace 25 años entrega sus premios a entidades y personas de la provincia en su Gala de la Cultura.
El concierto, dirigido por Pedro Lara Navarrete, se celebrará en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) este domingo, a las 12 horas. La entrada es libre mediante invitación que se puede obtener en https://bandasinfonica.eventbrite.es
Repertorio
El programa que interpretará la Banda Sinfónica Municipal consta de dos partes: en la primera entrega se tocará el pasodoble Ateneo de Alicante, 175 aniversario, de Luis Molina; Siluetes, de Manuel Palau, y Marcha Burlesca, del mismo autor; la segunda parte ofrecerá Entornos (Suite sinfónica para banda), de Armando Blanquer, de quien también se tocará la Marxa del Centenari (marcha mora).
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante