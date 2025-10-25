El Ateneo de Alicante celebra con música 40 años en la calle Navas

El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, creado en 1839, celebra este domingo su cuarenta aniversario al servicio de la cultura desde la sede actual (en el número 32 de la calle Navas) con la música de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Esta institución cultural, la más antigua y una de las más emblemáticas de la ciudad, está presidida por Maribel Berna y desde hace 25 años entrega sus premios a entidades y personas de la provincia en su Gala de la Cultura.

El concierto, dirigido por Pedro Lara Navarrete, se celebrará en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) este domingo, a las 12 horas. La entrada es libre mediante invitación que se puede obtener en https://bandasinfonica.eventbrite.es

Cartel del concierto en el ADDA / INFORMACIÓN

Repertorio

El programa que interpretará la Banda Sinfónica Municipal consta de dos partes: en la primera entrega se tocará el pasodoble Ateneo de Alicante, 175 aniversario, de Luis Molina; Siluetes, de Manuel Palau, y Marcha Burlesca, del mismo autor; la segunda parte ofrecerá Entornos (Suite sinfónica para banda), de Armando Blanquer, de quien también se tocará la Marxa del Centenari (marcha mora).