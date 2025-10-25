Mercedes de Córdoba presenta en Alicante su premiado espectáculo “Olvidadas (A las Sinsombrero)”

La Fundación Mediterráneo presenta el viernes 7 de noviembre en su Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1) el espectáculo “Olvidadas (A las Sinsombrero)”, la nueva creación de la coreógrafa y bailaora Mercedes de Córdoba, una de las grandes figuras del flamenco actual. Las entradas están disponibles en taquilla y en la web de la Fundación.

Estrenada en la Bienal de Sevilla en 2024 y presentada en el Festival de Jerez 2025, la obra llega por primera vez a la Comunitat Valenciana dentro del IX Festival Flamenco Mediterráneo, consolidado como una de las citas de referencia del género. Olvidadas ha recibido el Premio Lorca 2025 al Mejor Espectáculo Español/Flamenco y es candidata a los Premios Max 2025 en las categorías de Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor Composición Musical.

Con su fuerza expresiva y su sello inconfundible, Mercedes de Córdoba convierte el escenario en un espacio de memoria y reivindicación, rindiendo homenaje a las mujeres silenciadas de la historia a través de una danza cargada de intensidad, emoción y compromiso artístico.

/ Rina Srabonian

El día previo a la actuación, jueves 6 de noviembre, la artista protagonizará dos actividades complementarias en el Aula de Cultura de Alicante. Por la mañana, a las 11:00 h, ofrecerá una masterclass sobre Tangos, en la que compartirá su visión sobre uno de los estilos más rítmicos y populares del flamenco, explicando sus estructuras, diferencias y claves interpretativas.

La tarde del jueves 6, a las 19:00 h, la bailaora ofrecerá la conferencia “Olvidadas: A las Sinsombrero y a todas las mujeres”, en la que reflexionará sobre el proceso creativo del espectáculo y sobre la necesidad de visibilizar la memoria de las mujeres que marcaron época sin recibir el reconocimiento merecido.

El Festival Flamenco Mediterráneo continuará con las actuaciones de dos grandes figuras del género: el Premio Nacional de Danza Jesús Carmona, que presentará “Unidos” el 14 de noviembre, y el cantaor Arcángel, que cerrará el ciclo el 28 de noviembre con “Abecedario flamenco”.