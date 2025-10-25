El “Otoño Barroco” de la Fundación Mediterráneo continúa con el concierto de La Galanía y la conferencia de Mario Muñoz
• El Aula de Cultura de Alicante acogerá el martes 28 de octubre la conferencia “El Barroco o la revolución de los afectos”
• El jueves 30 tendrá lugar el recital de una de las formaciones especializadas más prestigiosas del panorama internacional
La Fundación Mediterráneo continúa la próxima semana su ciclo musical “Otoño Barroco”, una propuesta que recorre los afectos, contrastes y pasiones que definieron el arte musical de los siglos XVII y XVIII.
El martes 28 de octubre, a las 19:00 h, el musicólogo y crítico musical Mario Muñoz ofrecerá la conferencia “El Barroco o la revolución de los afectos”, mientras que el jueves 30 de octubre, a la misma hora, tendrá lugar el concierto del prestigioso ensemble La Galanía, considerado una de las formaciones especializadas más destacadas del panorama europeo. La entrada es libre y limitada al aforo.
La conferencia de Mario Muñoz Carrasco —musicólogo, gestor cultural y crítico musical en medios como Scherzo, La Razón, Ópera Actual, ABC o Bachtrack— abordará las claves estéticas, filosóficas y emocionales del Barroco, un periodo en el que el arte se concibió como un lenguaje de pasiones y afectos capaz de transformar la sensibilidad del espectador.
Muñoz, colaborador del Teatro Real, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Centro Nacional de Difusión Musical, es también coordinador del ciclo Otoño barroco de la propia Fundación Mediterráneo, y presentador de los “Contextos Barrocos” del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y del programa “Correspondencias” en Radio Clásica (RNE). Su ofrecerá una mirada viva y divulgativa sobre la revolución estética que marcó el pensamiento musical del siglo XVII.
Dos días más tarde, el jueves 30 de octubre, el público podrá disfrutar del concierto del ensemble La Galanía, fundado en 2011 por la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús Fernández Baena, y reconocido por su rigor histórico y su expresividad interpretativa. Las entradas están disponibles desde 5€ en taquilla y en la web.
La Galanía ha actuado en los principales auditorios y festivales internacionales de música antigua y barroca —de París a Tokio, de Viena a México— y está integrada por intérpretes que forman parte de agrupaciones como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, L’Arpeggiata o la Orquesta Barroca de Sevilla.
Este conjunto cuenta con una destacada discografía en su propio sello Anima e Corpo, con títulos como Yo soy la locura, Alma mía o El baile perdido, galardonados con el premio FestClásica y aclamados por la crítica especializada.
El ciclo Otoño Barroco, iniciado el pasado 16 de octubre con el recital “Blanco y Oro” de la violonchelista Iris Azquinezer, y concluirá el próximo 11 de noviembre con la arpista Sara Águeda.
