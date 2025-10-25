El “Otoño Barroco” de la Fundación Mediterráneo continúa con el concierto de La Galanía y la conferencia de Mario Muñoz

La Fundación Mediterráneo continúa la próxima semana su ciclo musical “Otoño Barroco”, una propuesta que recorre los afectos, contrastes y pasiones que definieron el arte musical de los siglos XVII y XVIII.

El martes 28 de octubre, a las 19:00 h, el musicólogo y crítico musical Mario Muñoz ofrecerá la conferencia “El Barroco o la revolución de los afectos”, mientras que el jueves 30 de octubre, a la misma hora, tendrá lugar el concierto del prestigioso ensemble La Galanía, considerado una de las formaciones especializadas más destacadas del panorama europeo. La entrada es libre y limitada al aforo.

La conferencia de Mario Muñoz Carrasco —musicólogo, gestor cultural y crítico musical en medios como Scherzo, La Razón, Ópera Actual, ABC o Bachtrack— abordará las claves estéticas, filosóficas y emocionales del Barroco, un periodo en el que el arte se concibió como un lenguaje de pasiones y afectos capaz de transformar la sensibilidad del espectador.

Muñoz, colaborador del Teatro Real, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Centro Nacional de Difusión Musical, es también coordinador del ciclo Otoño barroco de la propia Fundación Mediterráneo, y presentador de los “Contextos Barrocos” del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y del programa “Correspondencias” en Radio Clásica (RNE). Su ofrecerá una mirada viva y divulgativa sobre la revolución estética que marcó el pensamiento musical del siglo XVII.

El musicólogo y crítico musical Mario Muñoz ofrecerá la conferencia “El Barroco o la revolución de los afectos”. / INFORMACIÓN

Dos días más tarde, el jueves 30 de octubre, el público podrá disfrutar del concierto del ensemble La Galanía, fundado en 2011 por la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús Fernández Baena, y reconocido por su rigor histórico y su expresividad interpretativa. Las entradas están disponibles desde 5€ en taquilla y en la web.

La Galanía ha actuado en los principales auditorios y festivales internacionales de música antigua y barroca —de París a Tokio, de Viena a México— y está integrada por intérpretes que forman parte de agrupaciones como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, L’Arpeggiata o la Orquesta Barroca de Sevilla.

Este conjunto cuenta con una destacada discografía en su propio sello Anima e Corpo, con títulos como Yo soy la locura, Alma mía o El baile perdido, galardonados con el premio FestClásica y aclamados por la crítica especializada.

El ciclo Otoño Barroco, iniciado el pasado 16 de octubre con el recital “Blanco y Oro” de la violonchelista Iris Azquinezer, y concluirá el próximo 11 de noviembre con la arpista Sara Águeda.