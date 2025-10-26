Baby Loud: Jugando a construir su propio universo

Ficha técnica Artista: Juan Carlos Gomis Procedencia: Alicante Discos: Joven para siempre (2021), Inmortales (2022), Palante (2024), La música del futuro (2025/EP) Año de comienzo: 2017

Cuando se habla de nostalgia, hay que entender que no afecta a todas las generaciones por igual. La nostalgia puede surgir al recordar una vivencia pasada, a la persona que estuvo a tu lado en un momento concreto o la música que te impulsó a amar la cultura tal y como la conoces ahora.

En el caso de Baby Loud, es precisamente ahí donde encuentra su inspiración, dando rienda suelta a sus temas con referencias claras al dancehall, al reggaetón clásico o al afrobeat: un sonido muy bailable y fiestero que ha dirigido su explosión individual en la industria. "Me inspiro en la música que nos marcó a los nacidos a mediados de los noventa, desde Daddy Yankee hasta Juan Magán o incluso el romanian house", apunta el artista. Es, en sí mismo, un reflejo nostálgico reinterpretado de forma fresca, un pilar en el que se apoya para volver a la música, esta vez solo ante el peligro.

Con La música del futuro, su primer trabajo, Baby Loud encuentra una salida a su creatividad tomando referencias de antaño, pero revistiéndolas con un sonido muy actual que sirve para marcar tendencia. "Al principio no me planteaba hacer un EP; empecé sacando canciones individuales como Fugaces, Givenchy Rosa o Pajarito, sin pensar en un proyecto mayor. Mi objetivo era sacar un tema al mes y, poco a poco, vi que tres o cuatro canciones podrían conformar un pequeño EP". Ahora, presenta la que es su primera referencia propia, un álbum de seis canciones donde la variedad sonora mantiene constante ese reflejo que popularizó musicalmente la época del 2010.

El artista alicantino, conocido por su participación en Funzo y Baby Loud junto a su hermano, un proyecto que conquistó el país llenando salas como el Wizink Center de Madrid o el Palau Olímpic de Badalona, arranca con este nuevo proyecto musical una carrera que se afianza más en su esencia, proporcionándole libertad creativa y autonomía total.

Baby Loud, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

"He disfrutado mucho componiendo los seis temas del EP; ha sido como recuperar una libertad creativa que antes no tenía del todo. No es que antes no pudiera hacer ciertas cosas, pero estaba condicionado por la dinámica anterior. Ahora puedo crear la música que realmente me apetece escuchar. Es un regreso a esa magia inicial de hacer música simplemente porque te gusta", subraya.

Cambio vital

Juan Carlos lo tuvo todo. Tocó el cielo con su música, girando por todo el país junto a su hermano Funzo, y demostrando que eran dos jóvenes alicantinos con mucho talento. Pero cuando decidieron separar sus caminos, todo lo construido se derrumbó, y ahora su misión es volver a colocar esos cimientos que conectaron con un público muy generacional.

"Da vértigo pensar que tendré que ganarme a la audiencia de nuevo", apunta. "Pero lo que me mueve es la ilusión y la satisfacción de cada tema que creo. Disfruto mucho más ahora de la creación musical, es algo personal y auténtico. Incluso el tema de los oyentes me lo tomo como un juego: ahora tengo 56.000 oyentes mensuales y el siguiente objetivo es llegar a 70 u 80 mil".

Es una manera muy madura de afrontar el reto, sin autopresionarse y buscando generar cercanía con el público de forma natural. "Quiero empezar con salas pequeñas, con 200 o 300 personas, para generar un vínculo cercano. Aunque podría optar por lugares más grandes, prefiero experimentarlo de forma íntima, sentir la conexión con el público que realmente sigue mi música".

Pese a que todavía no ha cerrado ninguna fecha y se ha propuesto iniciar los directos cuando tenga una base sólida de canciones propias, su intención ahora es construir un universo conceptual donde buscar la originalidad de su sello. "Me interesa mucho explorar el aspecto visual de mi proyecto", explica.

"Al principio experimentaba con portadas generadas con ChatGPT, como la mano verde que aparece en Givenchy Rosa. Con el tiempo, fui construyendo un equipo de diseño que entendiera mi visión y ahora todo tiene coherencia". Es un regreso al punto de partida. Nadie dijo que fuera fácil, pero la intención de Juan Carlos es la de llegar con el máximo de vidas posibles al boss final. Habrá que esperar un poco para ver si se pasa el juego.