"El retrovisor", debates intergeneracionales con protagonistas anónimos en À Punt

À Punt estrena el próximo 8 de noviembre un nuevo programa para el prime time del sábado: El retrovisor, un talk show en directo que, a través de invitados de diferentes generaciones, analizará cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 35 años. El programa, que se emitirá en horario de máxima audiencia, llegará a la televisión pública valenciana los sábados a las 21.45 horas.

El formato enfrenta a dos generaciones: el veterano Josep Ramon Lluch, voz de los boomers, y la joven periodista Anaïs Ordóñez, representante de los millennials y la generación Z. Ambos moderarán debates y entrevistas, con reportajes, encuestas en la calle y testimonios de ciudadanos anónimos que podrán compartir en directo sus experiencias y opiniones.

El retrovisor se apoya en el archivo de 35 años de televisión pública, un tesoro audiovisual que permite comparar las preocupaciones de los jóvenes de hace tres décadas con las de hoy. Además, incorpora elementos innovadores como la interacción en redes sociales, videollamadas y el uso de la inteligencia artificial.

Dos potentes rostros al frente del debate

Josep Ramon Lluch regresa a la televisión tras décadas al frente de programas exitosos en Canal 9 como Carta Blanca o Parle vosté, calle vosté. Su experiencia abarca RTVV, RTVE, Antena 3, TV3, IB3, Telemadrid, Canal Sur y Canal Extremadura, tanto como presentador como director y productor.

Por su parte, Anaïs Ordóñez aporta la perspectiva de los jóvenes valencianos. Con tres años de trayectoria en la sección de Deportes del NTC Migdia, será el contrapunto generacional y la voz de los nuevos públicos, permitiendo que el canal se abra también a contar con las inquietudes de las nuevas generaciones.

Participación ciudadana

El programa hace un llamamiento a quienes participaron en emisiones de RTVV en los años 90 para que vuelvan a compartir sus historias y reflexionen sobre cómo han cambiado sus intereses y puntos de vista. Los interesados pueden contactar al WhatsApp 605 058 165 o al correo elretrovisor@periferic.tv

De esta manera, con El retrovisor, À Punt recupera un género muy valorado en la Comunidad Valenciana: debates de actualidad con protagonistas anónimos, adaptados a los formatos y tecnologías actuales de la televisión y abiertos a todo el espectro generacional de la sociedad.