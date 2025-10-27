Año Altamira en la Universidad de Alicante: conferencias, mesas redondas y un documental

La Universidad de Alicante continúa con el programa de actividades enmarcadas en la conmemoración del Año Altamira, coordinadas por la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA Eva Valero, unas actividades conmemorativas que dieron comienzo en la UA el pasado mes de mayo, con las jornadas Rafael Altamira. Literatura, crítica literaria y hispanoamericanismo.

El alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, anunció en enero de 2025 la celebración del Año Altamira. Tras las actividades dedicadas a Rafael Altamira en la primera mitad de este año, con motivo de la repatriación de sus restos de México a El Campello, la coordinadora del Año Altamira ha preparado un nuevo programa para los meses de octubre a diciembre titulado La UA con el Año Altamira, que incluye un ciclo de conferencias, dos mesas redondas y una jornada con la proyección de un documental.

Primeras actividades

La nueva programación se inicia este martes 28 de octubre, con el ciclo de conferencias Tardes con Altamira, integrado por tres sesiones, a las 19 horas, en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). La sesión inaugural de mañana tendrá como ponente a Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía Letras por la UA, quien centrará su ponencia en José Altamira Moreno, un ciudadano ejemplar.

Contenido de las actividades de la UA en el Año Altamira / INFORMACIÓN

La segunda cita de este ciclo tendrá lugar el 17 de noviembre y versará sobre Los años de formación de Rafael Altamira: el colegio politécnico San José y el Instituto Jorge Juan, a cargo de Javier Ramos Altamira, licenciado en Historia. Y finalizará el ciclo con la ponencia de José Ferrándiz, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la UA, Rafael Altamira contra la hispanofobia y la leyenda negra, el 2 de diciembre.

Mesas redondas

La programación, explica Eva Valero, trata de cubrir diversas dimensiones del gran intelectual alicantino. En esta dirección se han programado dos mesas redondas, los días 5 y 6 de noviembre: Rafael Altamira: notas historiográficas sobre un alicantino universal (5 de noviembre a las 11:00 horas. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras), con las intervenciones de Armando Alberola, catedrático de Historia Moderna, y Emilio La Parra, catedrático emérito de Historia Contemporánea; con presentación y moderación de Eva Valero, coordinadora del Año Altamira; y Rafael Altamira: la obra literaria y el hispanoamericanismo (6 de noviembre, a las 19 horas. Biblioteca Municipal de El Campello-sala Ramón Llull), con la participación de José María Ferri, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y catedrático de Literatura Española; y Eva Valero, catedrática de Literatura Hispanoamericana y directora del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, una mesa presentada y moderada por Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura.

Documental

Completa la programación la jornada Altamira y el mundo del trabajo. Retorno de un intelectual, el 20 de noviembre, de 17 a 19 horas, en la Sede Universitaria de Elda (Centro Cívico. Avda. Ruperto Chapí, 36. Elda). Presentarán esta actividad la coordinadora del Año Altamira, Eva Valero, y José Joaquín Martínez Egido, director de la Sede de la UA en Elda. La jornada comenzará con la proyección del documental Rafael Altamira, el intelectual pacifista, producido por la Diputación Provincial de Alicante, al que seguirá la ponencia Pensamiento sociolaboral de Rafael Altamira, a cargo de José Ferrándiz Lozano, profesor de Ciencia Política de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE-UA), con presentación de Diana Jareño, directora del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad.

Cerrará el acto la mesa redonda Operación Altamira: el humanista de actualidad, con la participación de Eva Valero y José Ramón Lillo, abogado del despacho Pérez Segura que gestionó el traslado de los restos de Altamira, acompañados por José Ángel Camisón, catedrático de Derecho Constitucional y director de EURLE, quien presentará y moderará la mesa.

Actos en Madrid

Los actos conmemorativos del Año Altamira continuarán en Madrid en 2026 con la iniciativa del Ayuntamiento de El Campello para la realización de actividades en el Ateneo de Madrid, del que Altamira fue miembro destacado y vicepresidente de la sección de Historia entre 1981 y 1903; y en el Instituto Cervantes, donde se dedicará un espacio de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes a custodiar objetos personales y documentos de Rafael Altamira, alicantino universal y uno de los españoles con más relevancia internacional de la historia de España.