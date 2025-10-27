Cine de terror en Halloween: diez cortos que te dejarán sin aliento en Alicante

El cine de terror vuelve a Alicante por Halloween en formato corto de la mano del Festival de Cine de Alicante, que vuelve a colaborar con el Maniatic Film Festival de Manises, Valencia, para la proyección de cortometrajes del género alrededor de la noche de los difuntos.

Una selección de diez de los cortos nacionales y extranjeros del festval de cine fantástico valenciano se podrá ver del viernes al domingo próximos, a las 21.30 horas, en los cines Kinépolis del Centro Comercial Plaza Mar 2 de Alicante. La sesión durará 123 minutos aproximadamente, y las entradas, con un precio de 5€, ya están disponibles en kinepolis.es y en las taquillas de los cines.

Una programación de miedo

La noche de terror empezará con Ahora vuelvo, que relata la historia de María, una niña de 7 años, que se queda sola en casa mientras su madre sale a comprar para la cena. Cuando alguien llama a la puerta, María duda si es su madre o no. Le seguirá Bath Bomb (Bomba de baño), misterioso cortometraje donde un médico posesivo prepara un baño aparentemente romántico para su novio narcisista, pero tras una acusación de infidelidad, las cosas toman un giro profundamente inquietante.

Cartel del cortometraje español "Ahora vuelvo" / INFORMACIÓN

A continuación, el asombroso corto francés La Bouteille (La botella), que se adentra en la historia de un corredor que en plena carrera ve cómo una botella de agua vacía que arroja al campo de trigo vuelve, misteriosamente, al sendero. El cortometraje La Croix (La cruz) traslada al espectador por un laberinto de emociones donde una joven diseñadora gráfica sin inspiración se encuentra con fenómenos extraños tras un ritual con su mejor amiga.

Imagen de "No hay que hablar con extraños" / INFORMACIÓN

El espeluznante cortometraje español Mi zona cuenta la historia de Paula, que conduce por el desierto cuando, repentinamente, su coche sufre una avería. La joven, que viene de una fiesta, decide esperar a que alguien aparezca para ayudarla. No hay que hablar con extraños está protagonizado por una niña que, pesar de las advertencias de su madre, decide confiar en un desconocido llamado Agustín.

El sobrecogedor Robbie Ain´t right no more (Robbie ya no está bien) nos adentra en la historia de Sarah, muy cercana a su hermano mayor Robbie, antes de que él se fuera a la guerra. En su retorno a casa, Sarah descubre que él trajo consigo algo horrible a su casa. Sigue el original e inquietante Room Tone (Sonido ambiente), donde un técnico intenta capturar el sonido ambiente de la habitación y toma medidas extremas para lograr el silencio.

Cartel anunciador de los cortometrajes en Kinépolis / INFORMACIÓN

El trabajo Strange Creatures (Criaturas extrañas) muestra una misteriosa historia donde una joven, desesperada por volver a ver a su hermano, visita el lugar de su muerte, y la sesión se cerrará con el aterrador The Spirit Became Flesh (El espíritu se hizo carne), en el que un incrédulo regresa a su antigua comunidad religiosa, solo para descubrir que ha sido víctima de un monstruo siniestro que cree que es el Espíritu Santo de Dios.