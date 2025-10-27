Descubre qué mítico festival de música vuelve a Villena

Aúpa Lumbreiras!! The Return. Así se anuncia el cartel del regreso del festival punk rock que fue cancelado en 2015 en Villena y que una década después regresará al Polideportivo Municipal de la capital del Alto Vinalopó. La vuelta, según ha anunciado la organización, se produce en sustitución del festival Rabolagartija, que despidió su novena edición el pasado verano con La Raíz como cabeza de cartel.

"Una vez Rabolagartija ha agotado su ciclo, constatando los cambios en los gustos del público, Aúpa Lumbreiras retorna para que, de la mano de Run To The Hills, S. L. y con el respaldo del Ayuntamiento de Villena, y haciendo uso de la gran producción técnica que proporciona Leyendas del Rock y más de un millón de euros en inversión, reactivar en Villena un festival mítico con el cual atraer a la ciudad a miles de visitantes en agosto, con el consiguiente impacto económico y turístico en todo el tejido correspondiente a alojamiento, bares, restaurantes y comercio en general", han apuntado los organizadores.

El regreso de Aúpa Lumbreiras se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de agosto en el polideportivo de Villena, las mismas instalaciones que acogen días antes el festival Leyendas del Rock, que cuenta con piscina, zona de camping y arbolado y cuatro escenarios.

Avance del cartel Aúpa Lumbreiras!! The Return 2026 / INFORMACIÓN

Primeras bandas confirmadas

Más de 50 bandas actuarán en el festival punk rock, cuyo primer avance de cartel encabezan Soziedad Alkoholika, El Drogas, Narco, The Toy Dolls, Boikot, Los Segis, Talco, Los De Marras, Reincidentes, Def Con Dos, Sons Of Aguirre & Scila, Porretas, El Último Ke Zierre, Sínkope, Envidia Kotxina, Kaos Etiliko, Gritando En Silencio, Me Fritos And The Gimme Cheetos, a los que acompañarán otros grupos que se irán anunciando en los próximos meses.

Venta de abonos

Los primeros 5.000 abonos saldrán a la venta el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 12 horas, a un precio de oferta de 49€ + gastos. Los interesados pueden adquirirlos a partir de la fecha citada en este enlace: https://www.ticketmaster.es/

Triste despedida

Villena acogió durante tres años, de 2012 a 2014, este festival que, bajo los nombres de Lumbreras Rock y Aúpa Lumbreiras, se había celebrado desde 1994 en las localidades de Puerto Lumbreras, Mula, Tobarra y, finalmente, Villena.

La última edición de 2014 finalizó con disturbios en la zona de acampada del festival, provocados por un grupo reducido de asistentes que lanzaron piedras a agentes de la Policía Local y Guardia Civil, además de cortar el tráfico formando barricadas. Debido a estos incidentes, la organización decidió dejar de celebrar el festival. Hasta ahora.