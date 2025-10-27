La inteligencia artificial entra en la Compañía Lírica Alicantina

La Compañía Lírica Alicantina entra en la era moderna. Esta entidad de 56 años de historia en Alicante dedicada a la zarzuela y, en menor medida, a la ópera, ha sucumbido a la inteligencia artificial para adentrarse en el terreno del podcast. A través de esta herramienta, ha creado una serie de capítulos sonoros para acercar la lírica a un público mayor con el fin de que conozcan mejor sus espectáculos, en una iniciativa pionera que ha alojado en su página web, también renovada, al igual que su nueva marca, liricAl, con la que actualiza su imagen.

El podcast ha comenzado con uno de sus próximos estrenos, la zarzuela Marina, que representarán el próximo 8 de diciembre en el Teatro Principal de Alicante. Para ello, el presidente de la Compañía Lírica Alicantina, Nacho Hernández, ha creado los dos primeros capítulos sobre esta obra, de algo más de seis minutos de duración cada uno de ellos, que se pueden escuchar ya desde la página web de la formación: liricalicante.com, actualizada hace apenas dos semanas.

A través de estos episodios sonoros, el público descubrirá la historia de la obra, a sus personajes, detalles sobre la dirección escénica y otros aspectos inéditos que enriquecerán la vivencia del espectador en el teatro. El objetivo de liricAl es anticipar y preparar al público para que la experiencia de Marina sea óptima y completa, combinando tecnología y pasión por la lírica.

Nacho Hernández reconoce que se ha pasado todo el verano "entretenido" con la inteligencia artificial, a la que ha proporcionado los contenidos para ir desgranando secretos, curiosidades y claves sobre esta zarzuela, creada en 1855 por Emilio Arrieta, que tuvo su versión operística después en 1871.

Cartel de la próxima zarzuela, "Marina" / INFORMACIÓN

"Me he peleado con la ia para que todo salga bien, porque cuanta más información le das, más obligada se ve a dar una opinión y al final, si no hay un respaldo humano, la ia por sí sola no funciona", apunta el presidente, que añade que en dos días de funcionamiento el podcast ya ha alcanzado el centenar de reproducciones.

Los dos primeros episodios se han dedicado a contar el origen de la obra y la propia historia de la compañía alicantina, mientras que los cuatro próximos -se prevé crear un capítulo cada semana- se centrarán en contar el perfil psicológico de cada uno de los protagonistas.

Una vez se estrene Marina, el podcast seguirá alimentándose de contenidos de otras representaciones. "Una vez emprendido el camino hay muchas cosas de las que hablar", indica Nacho Hernández que cree la compañía, haciendo gala de unir de forma natural tradición y modernidad, demuestra su capacidad de reinventarse y llegar a nuevos espectadores a través de herramientas digitales y creativas.

Anuncio del podcast en su página web / INFORMACIÓN

"En la Compañía Lírica Alicantina siempre buscamos nuevas formas de conectar con el público y compartir nuestra pasión. Con este podcast queremos abrir una ventana directa a las entrañas de nuestro próximo gran estreno. No se trata solo de disfrutar de la música sino descubrir la fascinante historia de cómo esta joya de la lírica nació zarzuela y se transformó en la gran ópera que todos amamos. Es una invitación a vivir la lírica desde otro ángulo antes de vernos en el escenario".

Imagen más actual

Por otra parte, unos días atrás la compañía creó su nueva marca corporativa, liricAl, para renovar su imagen y fortalecer su compromiso con la lírica a través de una proyección "más actual, moderna y accesible".

La nueva imagen de la Compañía Lírica Alicantina, liricAl / INFORMACIÓN

"liricAl es una marca que mantiene su compromiso con Alicante, que mira al futuro y honra su pasado recogiendo la esencia de la Peña Lírica Alicantina, siendo la evolución natural de la Compañía Lírica Alicantina, y apostando ahora por una identidad más dinámica, cercana y adaptada a los retos de la comunicación digital", apuntan.

La nueva web, financiada por los fondos Next Generation EU, presenta un diseño modernizado y ofrece información actualizada sobre la programación de espectáculos, la residencia de lírica Ruperto Chapí, el acceso a contenidos multimedia, recursos para prensa y patrocinadores, y una sección especial que recoge la historia y los premios obtenidos por la compañía, como el Premio Miguel Hernández a la Cultura Alicantina y el Premio José Estruch del Teatro Principal de Alicante.