Alicante se prepara para vivir un aquelarre poético por Halloween

Además de disfraces y calabazas, Halloween también puede vivirse como una fiesta para la poesía, una noche de terror poético, cósmico y gótico, donde la palabra se convierte en invocación. Al menos eso se propone un grupo de poetas alicantinos, que han organizado por primera vez una noche de versos entre tinieblas bajo el nombre de Aquelarre Poético para la noche del jueves, 30 de octubre, a partir de las 20 horas, en El Taller Tumbao de Alicante (calle Arquitecto Guardiola, 31).

Durante la velada se rendirá homenaje a grandes autores del pasado cuyas plumas exploraron lo oscuro, lo misterioso y lo sobrenatural. Para ello, se recitarán textos de Edgar Allan Poe, Aleister Crowley, Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley, Emily Brontë, William Blake, H. P. Lovecraft, Walter de la Mare, Louise Ackermann, Gérard de Nerval, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y José de Espronceda.

El acto será presentado por Lydia Na, Eugenia Sánchez y Diana Antón, organizadoras del acto, quienes conducirán esta experiencia literaria entre sombras, velas y versos encantados. "Queremos dar prioridad a los poetas del pasado en nuestras voces, como una invocación", apuntan.

Eugenia Sánchez, Lydia Na y Diana Antón, organizadoras del Aquelarre Poético en Alicante / INFORMACIÓN

Los participantes

Los responsables de las lecturas serán reconocidos poetas alicantinos como Ágora Reix, Ramón Andreu, Carlos Salvador, María José Picó y Manolo Condevolney, quienes darán voz a los ecos del romanticismo oscuro y del terror cósmico.

La entrada tiene un coste de 5€ por persona.