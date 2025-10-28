Un Nenuco entre cuadros del siglo XIX: encuéntralo en el Mubag de Alicante

El retrato de un muñeco Nenuco escondido entre rostros decimonónicos pintados en miniatura, una Barriguitas que se cuela en un cuadro de 1895 de Luis García Sampedro, o la fotografía de un ficus que separa a la pareja pintada en 1890 por Antonio Gisbert en Escena galante son algunas de las disrupciones que plantea Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro en el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag), una exposición "exclusiva" y novedosa, "que no dejará a nadie indiferente", como ha señalado el director del Mubag, Jorge Soler. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha añadido que "vamos a ver cosas que nunca se han visto en el Mubag" a través de este "diálogo entre el siglo XIX y el siglo XXI" que ofrece la muestra, que se puede contemplar hasta el 28 de mayo de 2026.

La exposición es fruto del encargo que el Mubag hace a Pablo Genovés (Madrid, 1959), uno de los grandes representantes de la fotografía española actual, para abrir un diálogo entre las obras de la exposición permanente del museo del siglo XIX, que incluye algunas en depósito del Museo del Prado, y la fotografía contemporánea de Genovés,, que cuenta con obra en numerosas colecciones públicas y privadas.

"Es muy de agradecer que alguien tan bueno y con tanto prestigio en la formación artística europea se haya inspirado en los grandes cuadros que disponemos en la planta primera de este museo para realizar unas creaciones que no nos van a dejar indiferentes", ha avanzado Soler, que ha añadido que "Pablo observa objetos que no todos ven, y con su lenguaje acerca a públicos distintos" a través de sus imágenes, en las que también incluye elementos del paisaje alicantino, con el resultado de "un encuentro entre dos tiempos que no se excluyen, sino que se atraen y se interpelan mutuamente".

Un desafío preparado desde junio

El fotógrafo, que se ha paseado por Alicante y el museo durante los últimos cuatro meses, ha reconocido que trabaja de manera intuitiva y, aunque llegó con la idea de dialogar con obras del siglo XIX, dice haberse dejado llevar para encontrarse con "unas obras que me hablaban más que otras" y ese fluir le ha llevado a necesitar "elementos externos que actuasen con la mezcla de unas obras con otras".

En total son trece fotografías las que se integran de forma natural en la colección -en ocasiones parecen pinturas- unas veces reinterpretadas, otras fusionadas y siempre modificadas para no limitarse a presentar algo concreto y real sino para crear uniones que parecen imposibles. "Estamos ante un pasado revisitado que se proyecta a un futuro incierto", ha señalado Genovés.

"Ha sido un reto muy interesante para Pablo", ha asegurado María Torá, comisaria de la muestra, cuyas creaciones o fotomontajes se presentan "a veces de forma muy evidente en las obras en las que se ha inspirado, que las hemos montado juntas, y en otros casos queremos que el visitante sea un participante muy activo de la exposición y que incluso busque de dónde ha sacado la información Pablo", ha añadido Torá, sin olvidar los guiños a la identidad alicantina como los ficus, el mar, los juguetes.

Obras inspiradoras

Para facilitar algunas pistas en ese juego, las obras del Mubag en las que Genovés se ha inspirado son: San Lorenzo Mártir de Nicolás Borrás; Atardecer en Florencia de Francisco Bushell; Retrato de Amadeo I de Joaquín Agrasot; El enamorado de Plácido Francés; Marianela de Vicente Bañuls; Los primeros pasos de Lorenzo Casanova; Escena galante de Antonio Gisbert; Pandereta de Lorenzo Pericás; Retrato de D. Rafael Beltrán Ausó (bebé) de José Ángel Laffaya; Alegoría de América y Alegoría de Asia de Vicente Suárez Ordóñez; Retrato de una dama de José Aparicio; Musa Urania de José Peyret y ¡Perdonar nos manda Dios! de Luis García Sampedro, depósito del Museo Nacional del Prado.

Sobre Pablo Genovés

Pablo Genovés (Madrid, 1959) es uno de los principales representantes de la fotografía española. Su obra propone una reflexión sobre los símbolos de la memoria, la delicada línea entre realidad y ficción, la contraposición entre cultura y naturaleza. Así como las consecuencias, en forma de huella ecológica, de una concepción moderna de progreso. La práctica artística de Genovés, caracterizada por sus collages pictórico-digitales, parte de un profundo conocimiento e interés por la historia de la fotografía, sus límites y posibilidades. Una práctica que entiende como una tarea no muy alejada de la científica.

Actualmente desarrolla su trabajo entre Madrid y Berlín. Después de una primera etapa como fotógrafo publicitario, Pablo Genovés se forma en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con J. Leparc, J. Vallhonrat y Calum Colvin, en el Photographer’s Club, Camera Work Center of Photography, Camdem Arts Center de Londres, y así como en el Art Students League de Nueva York.

Su trabajo ha formado parte de numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en el ámbito nacional y en el internacional. Entre las más recientes destacan: Paisajes temporales (2020), Galería Marlborough, Barcelona; La unidad dividida por cero (2019), Centro Niemeyer, Avilés, Asturias; Tides (2017), St. Paul’s Cathedral de Londres; El ruido y la furia (2014), Sala Canal Isabel II, Madrid.

Ha expuesto en numerosas ferias como PhotoEspaña, Estampa, ARCO y Abu Dhabi Art Fair. Sus fotografías forman parte de algunas de las colecciones más importantes. Entre ellas destacan: Aperture Foundation, Fundación Coca-Cola, Banco Spirito Santo, Museo de la Solidaridad de Santiago de Chile, Colección Museo Patio Herreriano, CAC Málaga, CGAC, Colección Rosa Olivares y Colección de Fotografía Contemporánea de La Fábrica, Madrid. En 2023 ART Madrid dona la obra Chandelier al Museo de Arte Contemporáneo (MMAC) de Madrid.