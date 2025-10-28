La premiada obra "La lengua en pedazos" llega a la Universidad de Alicante
Tomás Mestre dirige este texto de Juan Mayorga, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática, este miércoles en el Paraninfo de la UA
Un intenso pulso intelectual y espiritual entre Santa Teresa de Jesús y un inquisidor es el eje de la galardonada obra de Juan Mayorga, La lengua en pedazos, Premio Nacional de Literatura Dramática, que llega este miércoles 29 de octubre, a las 19 horas, al Paraninfo de la Universidad de Alicante, con dirección de Tomás Mestre.
La obra se incluye en la nueva programación del Paraninfo de la UA, que presenta una docena de espectáculos esta temporada. La entrada tiene un precio de 7 euros y se puede adquirir en este enlace.
Producida por Marengo Producciones, esta obra teatral recrea un un tenso enfrentamiento entre un inquisidor y Santa Teresa, la acusación y la acusada, a través de un diálogo imaginario en el que sobresale la pasión y la pericia de Santa Teresa. Carmen Aldeguer y Manu Hernández son los actores que dan vida a estos dos personajes sobre el escenario.
La lengua en pedazos fue el debut como director teatral de Juan Mayorga, se estrenó en febrero de 2012 y fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura Dramática al año siguiente. Ha sido representada en el teatro Fernán Gómez de Madrid, entre otras salas relevantes, siempre con gran éxito de crítica y público.
Consideración del dramaturgo
Juan Mayorga describió a Santa Teresa como "mujer contemplativa y mujer de acción, no hay en Teresa brecha entre la visionaria y la fundadora de monasterios" y añade: "La veo como una insurrecta, un ser a contracorriente en su tiempo y en el nuestro. Hoy, como entonces, Teresa es extraña y fascinante; hoy, como entonces, asombran su voluntad y su palabra, tan violentamente hermosa. Esta noche la visita su enemigo más íntimo: el Inquisidor. El combate tiene lugar en la cocina del convento. Allí, entre pucheros, anda Dios".
